Saiba como pesquisar se homem tem registro de violência contra mulher no ES

Por meio de pesquisa usando dados básicos de companheiros, mulheres podem evitar relacionamentos abusivos e garantir a própria integridade física

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de junho de 2025 às 14:25

Portais on-line podem ajudar mulheres a se prevenir contra a violência Crédito: Szabo Viktor / Unsplash

Em busca de proteção pessoal para fugir do risco de relacionamentos abusivos, mulheres do Espírito Santo — e de todo o país — podem contar com uma ferramenta simples para saber se o companheiro (ou pretendente) tem algum registro de violência doméstica ou familiar. >

Por meio de uma pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), mulheres podem ficar mais seguras antes ou durante um relacionamento. A ferramenta é a mesma utilizada pela Polícia Civil durante registros em delegacias.>

Mas como fazer?

Caso queira consultar os antecedentes de alguém, basta entrar no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (www.tjes.jus.br) (ou do Estado onde você reside) e buscar pela aba de “Consulta Processual”. >

Aba circulada mostra portal para consultas no Poder Judiciário do Espírito Santo Crédito: Reprodução / TJES

Clicando nesse ponto, é possível consultar processos por meio do nome completo da pessoa e até mesmo incluindo o número do CPF, por exemplo. A partir daí, caso o nome procurado conste em algum processo, o sistema retorna com as informações, desde que não estejam sob segredo de Justiça. Veja o exemplo abaixo:>

>

Linhas vermelhas foram adicionadas na imagem para preservar nome e dados da pessoa consultada Crédito: Reprodução / TJES

Outra ferramenta que pode ser utilizada no Estado é o portal de Atestado de Antecedentes Criminais da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp/ES).>

Nesse caso, é necessário apresentar nome completo, número de um documento (pode ser CNH, RG, passaporte ou Carteira de Trabalho, por exemplo) e data de nascimento da pessoa pesquisada. Com isso, é possível saber se a pessoa possui ou não antecedentes criminais.

>

Portal da Sesp pode exibir atestado de antecedentes criminais Crédito: Reprodução / Sesp

Pesquisas podem salvar vidas

A simples ação de pesquisa toma poucos minutos de uma pessoa e pode preservar toda uma vida. Reportagem de A Gazeta já mostrou que mulheres capixabas têm utilizado as ferramentas para garantir mais segurança.>

Já em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (3), a delegada Cláudia Dematté, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, além de explicar a funcionalidade das consultas on-line, citou os esforços para preservar vidas no Estado, como o combate ao feminicídio por meio do Pacto pelo Enfrentamento da Violência contra Mulheres.>

“Quando a gente fala em enfrentar a violência doméstica e familiar, o pacto vem reforçar o que a gente sempre destaca: só se enfrenta isso em rede. Esse pacto destaca a importância do compromisso dos municípios nesse enfrentamento”, diz Cláudia.>

Segundo ela, além das pesquisas on-line, mulheres também podem contar com o auxílio da polícia por meio de ações itinerantes no Estado e em delegacias dos municípios.>

“Estamos rodando todo o Espírito Santo para levar conhecimento para as mulheres. Vamos aos municípios com policiais qualificados para atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar”, completa. >

Ainda de acordo com Cláudia, o pacto firmado no Espírito Santo segue diretrizes nacionais de segurança e promove ações de prevenção, expondo a importância de projetos que atuam na desconstrução do machismo enraizado na sociedade.>

