Violência contra a mulher: app da Justiça do ES explica direitos das vítimas

Novo aplicativo do TJES dá informações e encaminha mulheres para os serviços e atendimentos adequados ao sofrerem alguma violação

Mulheres que sofrerem algum tipo de abuso e violência agora têm um novo canal de atendimento. Lançado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) na última semana, o aplicativo Ouvidoria da Mulher possibilita que as vítimas relatem os crimes e tenham acesso às informações necessárias sobre os seus direitos e os recursos legais disponíveis para cada tipo de violação. >

A desembargadora e ouvidora do TJES, Rachel Durão Correia Lima, destaca que o aplicativo é uma ferramenta à disposição da sociedade, principalmente às vítimas de violência doméstica. "A plataforma contém as mesmas funcionalidades de um atendimento presencial. Todas as informações e solicitações de tramitação de processos e de medidas protetivas serão direcionadas diretamente para a ouvidoria. É a ouvidoria na palma da mão", disse a desembargadora.>