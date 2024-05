Advogada do ES é finalista do Prêmio Sim à Igualdade Racial

Conhecida pela defesa dos direitos das mulheres, Fayda Belo é uma das finalistas na categoria “Influência e Representatividade Digital”

Fayda ganhou destaque no período de isolamento social, durante a pandemia, falando de legislação de forma simplificada. Uma das principais marcas do conteúdo dela é o incentivo para que mulheres conheçam seus direitos. Ela também escreveu o livro “Justiça para Todas – O que toda mulher precisa saber para garantir seus direitos” e é ganhadora do prêmio das Black Sisters in Law, grupo de advogadas negras, na categoria Direito Antidiscriminatório. A advogada capixaba concorre com mais 14 finalistas.

Prêmio Sim à Igualdade Racial será exibido na TV Globo

Desde a primeira edição, o Prêmio Sim à Igualdade Racial tem se destacado como uma plataforma essencial para celebrar e amplificar as vozes e iniciativas que lutam contra o racismo e promovem a equidade racial na sociedade. Com o apoio da Rede Globo, o evento será transmitido em rede nacional pela segunda vez, no dia 26 de maio, e também pelo canal no YouTube do Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), de forma a alcançar milhões de telespectadores em todo o país.