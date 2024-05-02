Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Todas Elas
  • Projeto vai ensinar a produzir absorventes ecológicos em Vitória
Pexels
Inscrições abertas

Projeto vai ensinar a produzir absorventes ecológicos em Vitória

Projeto conta com oficina de corte e costura, educação menstrual e empreendedorismo. Aulas são gratuitas; saiba como se inscrever

Caroline Freitas

Repórter

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 11:00

Publicado em

02 mai 2024 às 11:00
Corte e costura
Projeto conta com oficina de corte e costura, educação menstrual e empreendedorismo Crédito: Pexels
Por meio do “Bora Fluir”, moradores da Grande Vitória poderão participar de oficinas de corte e costura para produção de absorventes ecológicos, educação menstrual e empreendedorismo. As aulas, que serão realizadas no bairro Jesus de Nazareth, na Capital, terão duração de dois meses, sem custos para os alunos.
O projeto, que é fruto de uma parceria entre o Instituto Mão na Massa, a Secretaria de Estado das Mulheres (SESM) e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), é aberto para todos os gêneros e ainda oferece 20 vagas sociais para quem necessita de auxílio transporte para frequentar as aulas.
As vagas do curso são limitadas e terão prioridade pessoas que residem nas periferias da Grande Vitória. As inscrições podem ser feitas até 15 de maio.
Para concorrer às vagas sociais, basta indicar na hora da inscrição. O critério de seleção para o auxílio será baseado na renda familiar.

Veja Também

Como retirar absorvente menstrual de graça na Farmácia Popular

Além das oficinas, o Bora Fluir distribuirá os absorventes produzidos em algumas escolas públicas da região, proporcionando 600 kits para estudantes do ensino médio. 

Oficina de corte e costura, educação menstrual e empreendedorismo

As aulas terão duração de dois meses, com turmas nos seguintes dias e horários:
  • Turma 1 - Segunda e terça - 9h às 12h (manhã)
  • Turma 2 - Segunda e terça - 13h às 16h (tarde)
  • Turma 3 - Quarta e quinta - 9h às 12h (manhã)
  • Turma 4 - Quarta e quinta - 13h às 16h (tarde)
Mais informações: (27) 99638-7947

Veja Também

Feira reúne novidades e incentiva empreendedorismo feminino em Vila Velha

Todas Elas: videocast reúne mulheres que empreendem e fazem a diferença

Assédio sexual: saiba o que é e como denunciar; veja vídeo

A Gazeta integra o

Saiba mais
Vitória (ES) Todas Elas Empreendedorismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados