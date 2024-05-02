Projeto vai ensinar a produzir absorventes ecológicos em Vitória

Projeto conta com oficina de corte e costura, educação menstrual e empreendedorismo Crédito: Pexels

Por meio do “Bora Fluir”, moradores da Grande Vitória poderão participar de oficinas de corte e costura para produção de absorventes ecológicos, educação menstrual e empreendedorismo . As aulas, que serão realizadas no bairro Jesus de Nazareth, na Capital, terão duração de dois meses, sem custos para os alunos.

O projeto, que é fruto de uma parceria entre o Instituto Mão na Massa, a Secretaria de Estado das Mulheres (SESM) e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), é aberto para todos os gêneros e ainda oferece 20 vagas sociais para quem necessita de auxílio transporte para frequentar as aulas.

As vagas do curso são limitadas e terão prioridade pessoas que residem nas periferias da Grande Vitória. As inscrições podem ser feitas até 15 de maio.

Para concorrer às vagas sociais, basta indicar na hora da inscrição. O critério de seleção para o auxílio será baseado na renda familiar.

Além das oficinas, o Bora Fluir distribuirá os absorventes produzidos em algumas escolas públicas da região, proporcionando 600 kits para estudantes do ensino médio.

Oficina de corte e costura, educação menstrual e empreendedorismo

Endereço: Instituto Mão na Massa - R. Helena Muller, 131 - Jesus de Nazareth, Vitória - ES

Instituto Mão na Massa - R. Helena Muller, 131 - Jesus de Nazareth, Vitória - ES Inscrições: até 15 de maio, pelo link https://forms.gle/HbSKJQWhxkaVvj2i7

As aulas terão duração de dois meses, com turmas nos seguintes dias e horários:

Turma 1 - Segunda e terça - 9h às 12h (manhã)

- Segunda e terça - 9h às 12h (manhã) Turma 2 - Segunda e terça - 13h às 16h (tarde)

- Segunda e terça - 13h às 16h (tarde) Turma 3 - Quarta e quinta - 9h às 12h (manhã)

- Quarta e quinta - 9h às 12h (manhã) Turma 4 - Quarta e quinta - 13h às 16h (tarde)