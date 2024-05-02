Projeto vai ensinar a produzir absorventes ecológicos em Vitória

Por meio do “Bora Fluir”, moradores da Grande Vitória poderão participar de oficinas de corte e costura para produção de absorventes ecológicos, educação menstrual e empreendedorismo. As aulas, que serão realizadas no bairro Jesus de Nazareth, na Capital, terão duração de dois meses, sem custos para os alunos.
O projeto, que é fruto de uma parceria entre o Instituto Mão na Massa, a Secretaria de Estado das Mulheres (SESM) e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), é aberto para todos os gêneros e ainda oferece 20 vagas sociais para quem necessita de auxílio transporte para frequentar as aulas.
As vagas do curso são limitadas e terão prioridade pessoas que residem nas periferias da Grande Vitória. As inscrições podem ser feitas até 15 de maio.
Para concorrer às vagas sociais, basta indicar na hora da inscrição. O critério de seleção para o auxílio será baseado na renda familiar.
Além das oficinas, o Bora Fluir distribuirá os absorventes produzidos em algumas escolas públicas da região, proporcionando 600 kits para estudantes do ensino médio.
Oficina de corte e costura, educação menstrual e empreendedorismo
- Endereço: Instituto Mão na Massa - R. Helena Muller, 131 - Jesus de Nazareth, Vitória - ES
- Inscrições: até 15 de maio, pelo link https://forms.gle/HbSKJQWhxkaVvj2i7
As aulas terão duração de dois meses, com turmas nos seguintes dias e horários:
- Turma 1 - Segunda e terça - 9h às 12h (manhã)
- Turma 2 - Segunda e terça - 13h às 16h (tarde)
- Turma 3 - Quarta e quinta - 9h às 12h (manhã)
- Turma 4 - Quarta e quinta - 13h às 16h (tarde)
Mais informações: (27) 99638-7947