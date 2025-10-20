Home
Feira de moda na Serra tem produtos de marca com descontos de até 90%

Evento acontece de quarta-feira (22) a domingo (26), no Pavilhão de Carapina, na Serra, reunindo mais de 300 lojistas, com entrada gratuita

Samara Ramos

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 15:19

Exagerado celebra 60ª edição em outubro
Exagerado espera movimentar R$ 49 milhões em vendas Crédito: Pedro Oliver/Divulgação/Exagerado

A feira de moda Exagerado chega à 60ª edição com novidades. De quarta-feira (22) a domingo (26), o outlet vai oferecer produtos de moda, calçados, acessórios, eletrodomésticos e decoração com descontos de até 90%, no Pavilhão de Carapina, na Serra. Entre as opções à venda, estarão marcas inéditas no outlet, como Arezzo/Schutz, Vans, Nike/Adidas/Lacoste/Oakley, High, Aramis e Acostamento. A entrada é gratuita.

Feira de moda na Serra tem produtos de marca com descontos de até 90%

Com os descontos, os consumidores poderão adquirir produtos de grandes marcas, que normalmente custam R$ 299,90, a partir de R$39,90. Outros, de R$ 699,90, sairão por R$ 139,90. O evento reunirá mais de 300 lojistas, gerando 2.800 vagas temporárias de emprego nas áreas de vendas, atendimento, logística e produção cultural. A expectativa do outlet é movimentar R$ 49 milhões em vendas.

Além dessas marcas, a feira também contará com peças de outras grifes, como Animale, Farm, Reserva, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lança Perfume, Colcci, Dudalina, Luz da Lua, Redley, Maria Gueixa, John John, Vicenza, Santa Lolla, Champion, Ellus, Armani, Dimy, Live!, Luiza Barcellos, Reserva Mini, Fábula, Petit Cherry, Alto Giro e Oh!Boy.

Marcas capixabas como Borana, First Class, Fragance Import, Help, Isadora Duncan, Loja Canal, Magia do Mar, Ótica Diniz e Quattre também estarão presentes.

"O Exagerado se tornou uma vitrine de oportunidades para lojistas e consumidores, fortalecendo o comércio e atraindo novos players para o Espírito Santo”, destaca Victor de Castro, idealizador do evento.

Durante o evento, o público também contará com programação cultural, food park com 40 operações gastronômicas e parque infantil completo.

Serviço

  • Local: Pavilhão de Carapina (Serra)
  • Quando:  De quarta-feira (22) a domingo (26)
  • Horário: das 10h às 22h
  • Entrada gratuita
  • Exagerado de Carteirinha:  Terça-feira (21), das 18h às 22h, acesso exclusivo com ingresso por R$ 49,99 (inteira) ou R$ 24,99 (meia solidária + 1kg de alimento não perecível), disponível em meuexagerado.com.br
  • Estacionamento: R$ 18 (diária)

Este conteúdo foi escrito por Samara Ramos do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão de Mikaella Campos.

