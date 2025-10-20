Falha

Pane em nuvem da Amazon atinge grandes empresas e sites internacionais

A AWS (Amazon Web Services) relatou um problema operacional que afetou múltiplos serviços em Virgínia do Norte, nos EUA, um dos seus principais data centers globais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:38

Interrupções em seus servidores podem causar falhas em sites e plataformas que dependem de sua infraestrutura em nuvem Crédito: Reprodução

Os serviços de nuvem da Amazon foram afetados por uma interrupção nesta madrugada de segunda-feira (20), causando instabilidade em diversos aplicativos e programas em todo o mundo, que impactaram Fortnite, Snapchat e serviços corporativos e da própria Amazon como o PrimeVideo e a Alexa.

A AWS (Amazon Web Services) relatou um problema operacional que afetou múltiplos serviços em Virgínia do Norte, nos EUA, um dos seus principais data centers globais. Segundo a companhia, cerca de 500 empresas hospedados na nuvem da Amazon sofreram um apagão, em vários países, incluindo o Brasil.

Os usuários começaram a relatar problemas por volta das 3h30 (horário de Brasília) desta segunda. Às 7h35, a AWS informou que a "maioria das operações de serviços" voltou a funcionar e pediu os usuários que limpassem o cache e reiniciassem os serviços impactados. A interrupção da AWS é a primeira grande perturbação da internet desde o mau funcionamento da CrowdStrike no ano passado, que paralisou sistemas tecnológicos em hospitais, bancos e aeroportos globalmente.

Entre os serviços impactados da computação em nuvem estavam empresas de diferentes ramos como jogos populares como Fortnite e Roblox, a rede social Snapchat, a corretora de criptomoedas americana Coinbase, o mecanismo de busca de inteligência artificial Perplexity, os serviços de dados do London Stock Exchange Group, o site de venda de ingressos do time inglês de futebol Tottenham e o app de transporte Lyft.

No Downdetector (site que monitora problemas de funcionamento), usuários reclamaram da AWS em vários países pelo mundo e também reportaram problemas nos sites que têm os seus serviços veiculados à companhia. A AWS é líder global em serviços de computação em nuvem e fornece armazenamento de dados e outros serviços digitais para empresas, governos e indivíduos. Interrupções em seus servidores podem causar falhas em sites e plataformas que dependem de sua infraestrutura em nuvem. A AWS supera os rivais do Google e da Microsoft.

A unidade de nuvem é um importante gerador de lucro para a gigante do comércio eletrônico, que investe dezenas de bilhões de dólares na expansão de data centers para treinar e implementar aplicativos com inteligência artificial. Ainda não ficou claro se todos os problemas relatados globalmente estavam diretamente ligados às falhas da AWS.

O QUE OCORREU

Os primeiros relatos de falhas começaram por volta das 3h30 (de Brasília). Às 4h11, a AWS informou que investigava "aumento nas taxas de erro e latências" e que trabalhava para o restabelecimento.

Às 5h26, a companhia relatou que o erro impedia que os usuários abrissem ou atualizações notificações de falhas junto ao suporte da AWS. Cerca de 30 minutos depois, a companhia relatou que a origem seria o servidor na Vírginia do Norte, nos EUA. Às 6h22, a AWS instruiu os usuários a reiniciar os serviços, que já estavam voltando a funcionar.

Em novo comunicado, divulgado às 7h35, a AWS informou que a "maioria das operações de serviços" voltou a funcionar e pediu os usuários que limpassem o cache e reiniciassem os serviços impactados.

CLIENTES IMPACTADOS

Alguns dos jogos mais populares do mundo como Fortnite, Roblox, Clash Royale e Clash of Clans ficaram fora do ar, assim como as plataformas financeiras Venmo, do Paypal, e Chime.

O CEO da Perplexity, Aravind Srinivas, postou na rede social X (antigo Twitter) e disse que o site trabalhava para resolver a falha. "O Perplexity está fora do ar no momento. A causa raiz é um problema da AWS. Estamos trabalhando para resolvê-lo", disse.

Rival da Uber, o aplicativo de transportes Lyft também estava fora do ar para milhares de usuários nos EUA. A presidente do aplicativo de mensagens Signal, Meredith Whittaker, confirmou no X que a plataforma da empresa também foi afetada pela interrupção da AWS.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta