Poste cai, interdita rodovia e complica trânsito em Cachoeiro

Poste cai e complica trânsito em rodovia de Cachoeiro Crédito: Redes sociais

Um poste caiu e causou o bloqueio da Rodovia Mauro Miranda Madureira, conhecida como Rodovia do Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O fato aconteceu na tarde de domingo (19), mas na manhã desta segunda-feira (20) a estrutura ainda seguia interditando a via. O tráfego de veículos precisou ser desviado para o bairro Coramara.

A estrutura não atingiu nenhum veículo. Segundo a Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, não se sabe o que provocou a queda. A EDP informou que foi acionada e constatou que o incidente aconteceu depois que o terreno cedeu devido a escavações feitas por terceiros no entorno do poste.