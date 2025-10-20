Poste cai, interdita rodovia e complica trânsito em Cachoeiro
Um poste caiu e causou o bloqueio da Rodovia Mauro Miranda Madureira, conhecida como Rodovia do Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O fato aconteceu na tarde de domingo (19), mas na manhã desta segunda-feira (20) a estrutura ainda seguia interditando a via. O tráfego de veículos precisou ser desviado para o bairro Coramara.
A estrutura não atingiu nenhum veículo. Segundo a Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, não se sabe o que provocou a queda. A EDP informou que foi acionada e constatou que o incidente aconteceu depois que o terreno cedeu devido a escavações feitas por terceiros no entorno do poste.
"Equipes técnicas estão trabalhando no local. Importante ressaltar que, por questões de segurança, 16 clientes do entorno permanecem com o fornecimento interrompido até a conclusão do serviço", informou a distribuidora de energia elétrica.