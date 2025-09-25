Benefícios

iFood terá chip de celular por R$ 25 para entregador em nova fase da 'guerra dos apps'

O chip é compatível com todos os modelos de aparelhos. O plano inicial tem 20 GB (15 GB + 5 GB de bônus), com acesso a WhatsApp e Waze ilimitados

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09:02

O iFood projeta investir R$ 17 bilhões nas operações em 2026 e ampliar o número de pedidos para 1 bilhão por ano dentro dos próximos três anos Crédito: Divulgação

O iFood começa nesta quinta-feira (25) a oferecer um chip de celular para seus entregadores, ampliando os benefícios anunciados pela empresa nos últimos meses em meio à entrada de novos aplicativos no mercado de entrega, provocando a chamada "guerra dos apps". Os motoboys terão acesso ao "iFood chip" por R$ 25 por mês. Para os entregadores da categoria diamante, o componente é gratuito e será entregue a partir desta quinta.



Johnny Borges, diretor de impacto social do iFood, afirma que o plano atende a solicitações da categoria como forma de reduzir os custos que os trabalhadores têm para trabalhar. Ele diz que o plano oferecido é ao menos 50% mais barato do que o valor médio pago hoje pelos trabalhadores do app para poder operar na plataforma.

O chip é compatível com todos os modelos de aparelhos. O plano inicial tem 20 GB (15 GB + 5 GB de bônus), com acesso a WhatsApp e Waze ilimitados. A partir de outubro, a categoria ouro poderá aderir ao plano de 15 GB por R$ 25 mensais. Em novembro, será a vez do restante da base de entregadores ativos, que também poderão ter acesso ao chip por R$ 25. O link para aderir será enviado pelo app.

As empresas de delivery têm travado uma batalha depois que a 99Food decidiu voltar a atuar no país. A empresa anunciou investimentos bilionários. Em maio deste ano, o Rappi, colombiano que promete entregas turbo em até dez minutos, zerou as taxas para restaurantes. Em agosto, a 99Food começou a operar em período de teste isentando restaurantes de taxas para que ofereçam pratos a preços de balcão aos clientes. Em 1º de setembro, o iFood anunciou parceria com a Motu para aluguel de motos a preços baixos e vantagens para os entregadores.

Outras medidas do iFood incluem a inauguração de sete novos pontos de apoio em 2025, em algumas cidades, incluindo São Paulo (SP) e Recife (PE), totalizando 30 unidades. Os locais oferecem água, banheiros, descanso, recarga de celular e, em algumas unidades, geladeira e micro-ondas.

Para Borges, a entrada de novos apps no mercado mostra que o Brasil está em expansão na área, mas há espaço para todos. "Quando a gente olha para a concorrência, a gente entende que o Brasil é um mercado em expansão. O iFood hoje faz 120 milhões de pedidos por mês, então a gente ainda tem muito espaço de crescimento e existe um mercado cada vez mais no qual a gente pode crescer", diz.

O iFood projeta investir R$ 17 bilhões nas operações em 2026 e ampliar o número de pedidos para 1 bilhão por ano dentro dos próximos três anos. Os investimentos foram anunciados no início de agosto por Diego Barreto, CEO do aplicativo, no evento iFood MOVE 2025.

