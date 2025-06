Benefícios e riscos

Fazer cardio em jejum é bom para emagrecer? Especialistas esclarecem

Geralmente, são de 8 a 12 horas sem se alimentar. Tontura, enjoo, baixa energia, visão turva, dor de cabeça e tremores são alguns dos sinais de que a prática pode não estar funcionando

Muitas pessoas adotam o hábito de fazer cardio em jejum na busca por emagrecimento, seja pela preferência por treinar logo pela manhã, por não gostar da sensação de ter comida no estômago durante o treino ou pela influência das redes sociais no mundo fitness. Mas será que essa prática realmente funciona no processo de perda de peso?>

O nutricionista Julio Augusto explica que o cardio em jejum, geralmente realizado pela manhã, após 8 e 12 horas de jejum noturno, é uma estratégia popular entre praticantes de atividade física com o objetivo de aumentar a queima de gordura corporal. A justificativa mais comum para treinar em jejum é que, com os níveis de glicose mais baixos, o corpo passa a queimar gordura como fonte de energia. "No entanto, nem sempre essa estratégia é eficaz. O emagrecimento verdadeiro está ligado ao déficit calórico — ou seja, gastar mais calorias do que se consome", diz.>