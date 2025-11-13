Suplemento

Existe um horário ideal para consumir whey protein? Entenda

O mais importante é o consumo total de proteína ao longo do dia e não apenas o horário isolado

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 14:09

O ganho e a manutenção de massa muscular é a função mais conhecida do whey protein Crédito: Shutterstock

O whey protein, um suplemento popular derivado do soro do leite e rico em aminoácidos essenciais, oferece diversos benefícios. O ganho e a manutenção de massa muscular é a função mais conhecida. Ele fornece os aminoácidos necessários para a síntese de proteínas, o que ajuda a construir e manter a massa muscular magra, especialmente quando combinado com exercícios de resistência, como a musculação.

Mais do que um aliado da dieta, o whey protein conquistou espaço na rotina alimentar de quem busca saúde, saciedade e praticidade. Do café da manhã à ceia, o suplemento à base de proteína do soro do leite se consolidou como parte da nutrição diária e levantou a dúvida sobre o melhor horário para tomá-lo. Será que existe um horário ideal para consumir o suplemento?

A nutricionista Carla Fiorillo, da Puravida, reforça não existe um único momento “correto” para consumir o whey, mas sim momentos mais adequados a cada objetivo. “Se o foco é ganho de massa muscular e recuperação, o consumo próximo ao treino continua sendo o mais indicado, podendo ser antes ou logo após o exercício. Isso porque o whey é uma proteína de rápida absorção e rica em aminoácidos essenciais, especialmente a leucina, que estimula a síntese proteica”, explica.



Por outro lado, estudos recentes mostram que o suplemento também pode contribuir com saciedade e controle glicêmico quando incluído em outros horários do dia. “Tomar uma dose de whey no café da manhã ou antes de uma refeição principal ajuda a reduzir picos de glicose e prolonga a sensação de saciedade. É uma estratégia muito útil para quem busca equilíbrio alimentar ou controle de peso”, completa a nutricionista.

Carla ressalta, no entanto, que o mais importante é o consumo total de proteína ao longo do dia e não apenas o horário isolado. “O corpo precisa de um aporte proteico distribuído, e o whey é uma ferramenta prática para complementar essa ingestão. Mas ele não substitui uma alimentação equilibrada. O ideal é que o uso seja orientado por um profissional, levando em conta a rotina, o tipo de treino e o objetivo individual”.

Com versões cada vez mais naturais e livres de aditivos artificiais, o whey protein acompanha uma tendência de consumo consciente e funcional, tornando-se presença constante na rotina de quem busca performance, energia e bem-estar.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta