Se mexa

Malhar em casa: 6 exercícios que dão o mesmo resultado que academia

Sem precisar de aparelhos sofisticados, personal trainers explicam como a rotina de exercícios em casa pode render força, disposição e bem-estar

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:48

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), um adulto deve praticar, por semana, entre 150 e 300 minutos de atividade física moderada ou 75 a 150 minutos de atividade intensa. No entanto, a correria da rotina pode dificultar a tarefa de manter a saúde em dia e alcançar esse desempenho.

5 doenças sistêmicas que podem manifestar sinais sutis na boca

Veja alimentos e hábitos para melhorar a saúde do intestino

Malhar em casa: 6 exercícios que dão o mesmo resultado que academia

A boa notícia é que é possível obter resultados de academia sem sair de casa! Diversos exercícos podem ser realizados sem a necessidade de equipamentos sofisticados.

Segundo o persona trainer Thales Zavarize, o segredo para obter bons resultados está na constância. “Se falarmos de resultado como saúde, sim, qualquer prática de movimentação simples, mesmo que em casa, pode promover mais resistência e qualidade de vida”, explica. Ele destaca que movimentos funcionais, como agachamentos, flexões, passadas e exercícios abdominais , já garantem ganhos significativos de força e resistência.

A personal trainer Nayara Rosa reforça a ideia. Para ela, o treino bem estruturado, mesmo em espaços pequenos, pode gerar resultados surpreendentes.

Além dos exercícios fáceis de serem realizados em casa (listados no final da matéria), ela ressalta que há uma gama de possibilidades para quem treinar fora da academia. "É totalmente possível ter resultados excelentes treinando em casa, desde que haja constância, intensidade e uma boa alimentação . O corpo responde ao estímulo, não ao local".

De acordo com a profissional, a partir de quatro a seis semanas já é possível notar mudanças visíveis como mais disposição, melhor postura e início da definição muscular.

Confira os exercícios que dão resultados como os da academia:

1 - AGACHAMENTO LIVRE



De acordo com o educador físico Thales Zavarize, o agachamento livre é uma ótima opção para ser realizado em casa sem grandes dificuldades. "Clássico e eficiente. Fortalece pernas e glúteos, e ainda ajuda na postura.", explicou o profissional.



Trabalha: pernas e glúteos

Como fazer: fique em pé, com os pés na largura dos ombros, e desça como se fosse sentar em uma cadeira. Mantenha o abdômen firme e o peito aberto

Resultado: tonifica glúteos, coxas e melhora a postura e equilíbrio

Dica: se quiser deixar mais difícil, segure uma mochila com algum peso

2 - FLEXÃO DE BRAÇO

Recomendado por Nayara Rosa, a flexão de braço não exige nada além do chão e do peso do próprio corpo. Pode ser feita com o apoio dos joelhos ou não.



Trabalha: peito, tríceps, ombros e core

Como fazer: apoie as mãos no chão, alinhadas com o peito, e os pés juntos. Desça o corpo controlando o movimento até quase encostar o peito no chão e empurre de volta

Dica: mantenha o abdômen firme e o corpo reto. Se for iniciante, pode apoiar os joelhos

Resultado: define o peitoral e os braços, além de fortalecer o tronco



3 - ABDOMINAIS (GERAIS)

Os abdominais fortalecem a região do abdômen, o que garante mais estabilidade, menor dor na lombar e mais força em outros exercícios.



Trabalha: abdômen completo

Como fazer: combine variações como a abdominal remador e a canivete.

Remador: deite e sente, tocando os pés.

Canivete: eleve as pernas e tronco juntos.

Dica: respira soltando o ar ao contrair o abdômen

Resultado: melhora o core, define a barriga e estabiliza a lombar



4 - AFUNDO (OU PASSADA ALTERNADA)

Um bom exercício para trabalhar as pernas e glúteo de forma mais isolada e melhorar o equilíbrio, além de ter a recomendação de ambos os profissionais.



Trabalha: pernas, glúteos e equilíbrio

Como fazer: dê um passo à frente e desça até o joelho de trás quase tocar o chão. Suba e repita com a outra perna D

Dica: o joelho da frente deve ficar alinhado com o tornozelo

Resultado: aumenta a força e a firmeza das pernas, além de ajudar a modelar o bumbum



5 - BURPEE

Um exercício completo muito utilizado em treinos de força e também em exercícios aeróbicos. Possui diversos benefícios como a melhora do condicionamento cardiovascular, aumento da queima calórica e o aumento da consciência corporal.



Trabalha: corpo inteiro (condicionamento e força)

Como fazer: comece em pé, agache, apoie as mãos no chão, estique as pernas pra trás (como se fosse fazer uma prancha), apoie o peito no chão e volte estendendo os braços como em uma flexão, para pegar impulso e finalizar com um salto e corpo estendido

Dica: comece devagar, mantendo o ritmo constante

Resultado: melhora o fôlego e acelera o metabolismo



6 - PRANCHA

Exercício coringa, que trabalha diversos músculos. Além disso, fortalece o abdômen e melhora a estabilidade de todo o corpo e a postura.



Trabalha: corpo inteiro

Como fazer: apoie antebraços e pontas dos pés no chão, mantendo o corpo alinhado dos ombros aos calcanhares.

Dica: comece com 10 segundos e vai aumentando de 10 em 10.

Resultado: fortalece o abdômen e melhora a estabilidade do corpo todo e postura.

