Suplemento

Pode consumir whey protein sem treinar intensamente? Nutricionistas explicam

O suplemento é conhecido por auxiliar no ganho de massa muscular, recuperação pós-treino e, em alguns casos, na perda de peso.

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 16 de julho de 2025 às 14:45

O whey protein é um suplemento alimentar obtido a partir do soro do leite Crédito: Shutterstock

Cada vez mais o mundo fitness vem se reinventando, e a busca pela saúde se tornou o objetivo principal de muita gente. Com o crescimento desse universo, diversos produtos novos surgem no mercado, mas que nem sempre são para todo mundo. O tipo de corpo, o treino, a alimentação, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de adicionar suplementos na dieta. O recomendo é sempre procurar um nutricionista para entender quais são as suas necessidades individuais. >

Por isso, Se Cuida conversou com os nutricionista Rafael Albergaria e Renata Manoeli para esclarecer: afinal, o whey protein pode ser consumido por quem não treina intensamente?>

O whey protein é um suplemento alimentar obtido a partir do soro do leite, rico em proteínas de alta qualidade e aminoácidos essenciais para o corpo. É conhecido por auxiliar no ganho de massa muscular, recuperação pós-treino e, em alguns casos, na perda de peso. >

"É um suplemento alimentar obtido a partir do soro do leite. Possui uma grande concentração de proteína de alto valor biológico, incluindo aminoácidos essenciais. Como a proteína já é processada ocorre uma rápida absorção pelo organismo, principalmente no whey hidrolisado", esclarece Renata Manoeli.>

>

De acordo com Renata, qualquer pessoa que não inrege a quantidade adequada de proteínas diárias pode consumir. "Embora seja utilizado principalmente por praticantes de atividade física, de uma forma geral ele é indicado para qualquer pessoa que não consegue obter a ingestão adequada de proteínas por meio da alimentação". >

A nutricionista Renata Manoeli explica quem pode consumir o suplemento Crédito: Reprodução @Renatamanoeli

É comumente indicado para indivíduos com necessidades nutricionais aumentadas como idosos, pacientes oncológicos, bariátricos e pós-cirurgia, por exemplo Renata Manoeli Nutricionista

Benefícios do whey protein 1. Ganho de massa muscular (hipertrofia) • Contém alta concentração de proteínas e aminoácidos essenciais, como a leucina, que estimula a síntese de proteínas nos músculos. • Ideal para consumo após o treino, pois é de rápida absorção 2. Recuperação muscular • Ajuda a reparar os microdanos causados pelo exercício, acelerando a recuperação. • Reduz a dor muscular tardia (famosa “dor do dia seguinte”) 3. Emagrecimento com preservação de massa magra • Proteína aumenta a saciedade, ajudando a controlar o apetite. • Protege a massa muscular durante dietas com restrição calórica, evitando o efeito sanfona

Mas quem não treina intensamente pode consumir whey?

Renata e Rafael têm o mesma opinião: o whey protein pode ser consumido por quem não treina intesamente. No entanto, eles reforçam que é preciso avaliar se há a necessidade do consumo, como no caso, de uma existência de déficit de proteínas na dieta, ou outra condição relacionada. Quem prática atividade física, normalmente possui uma recomendação maior do suplemento.>

Os profissionais reforçam que, embora seja seguro, o suplemento não é recomendado em alguns casos. "Existem algumas circunstâncias ou patologias que o consumo deve ser evitado ou utilizado somente sob orientação médica ou nutricional, como pacientes com doença renal ou hepática, indivíduos com alergia a proteína do leite ou intolerância à lactose, indivíduos em crise de artrite inflamatória (gota) ou aqueles que já tem um alto consumo de proteínas na alimentação", explica Renata.>

Rafael diz que pessoas com alergia ao leite não devem consumir o suplemento, já que ele é derivado do soro do leite. Uma alternativa é optar por proteínas vegetais (como proteína de ervilha, arroz ou soja). "Já no caso do intolerantes à lactose, algumas versões podem conter a substância, principalmente as mais comuns, uma boa alternativa é o whey isolado que contém quantidades mínimas de lactose", diz o nutricionista. >

O suplemento pode substituir refeições?

Apenas o consumo do whey protein não substitui uma refeição. Para Rafael, isso pode acontecer desde que o suplemento esteja combinado com outros nutrientes como carboidratos e gorduras. Renata recomenda que ele seja consumido em lanches por causa da praticidade. "Não substitui as grandes refeições como almoço e jantar pois precisamos de outros nutrientes além da proteína. Pensando em praticidade ele pode ser utilizado em lanches rápidos, em doses adequadas e combinados a outros alimentos", destaca a nutricionista.>

Tipos de whey 1. Whey Concentrado (WPC): • Contém cerca de 70–80% de proteína • Possui um pouco de gordura e lactose • É o tipo mais comum e com melhor custo-benefício 2. Whey Isolado (WPI): • Contém 90% ou mais de proteína • Tem níveis muito baixos de gordura e lactose • É indicado para quem tem intolerância à lactose ou busca uma proteína mais “pura” 3. Whey Hidrolisado (WPH): • Já vem parcialmente “quebrado” (pré-digerido), facilitando a absorção • É o mais caro, geralmente usado em dietas específicas ou clínicas



O whey protein pode ser consumido de diversas formas, como misturado com água, leite ou adicionado a receitas como shakes e panquecas. A quantidade e o momento de consumo podem variar de acordo com os objetivos e a necessidade de cada indivíduo, sendo recomendado consultar um nutricionista para orientação personalizada. >

Para escolher uma boa proteína o aluno deve optar por marcas certificadas e conceituadas Rafael Albergaria Nutricionista

Como escolher uma boa proteína? 1. A qualidade da fonte é crucial (se é uma proteína de alto valor biológico, a origem, se contém aditivos na composição) 2. O perfil de aminoácidos (verificar se contém aminoácidos essenciais, incluindo leucina, isoleucina e valina). 3. A quantidade de proteína por porção ( as principais fontes de proteína contém mais de 20g de proteína líquida em uma porção de 100g) 4. A digestibilidade (proteínas de fácil digestão são rapidamente absorvidas) 5. A quantidade gordura saturada e trans vinculada a proteína ( evitar alimentos ultraprocessados)



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta