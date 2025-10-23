Clube A Gazeta
Whey Protein realmente emagrece? Veja o que dizem especialistas

Entenda as diferenças entre os tipos de suplementos e qual é o tipo mais indicado para quem quer perder peso com saúde.

Publicado em 23/10/2025 às 16h43
Entenda se o Whey Protein realmente emagrece e as características do suplemento. Crédito: Canva
A proteína tem um papel fundamental na saúde. Além de auxiliar na recuperação dos músculos durante as atividades físicas, ela também influencia no ganho de massa muscular e é parte importante da dieta. Sabendo disso, há quem aposte em suplementos como o Whey Protein para manter as reservas proteicas em dia e para tentar emagrecer. Mas será que funciona?

Sem proteína suficiente, o corpo pode começar a “gastar” energia do próprio músculo. Já quando você consome proteína na medida certa, ela ajuda o corpo a se recuperar mais rápido, evita dor muscular e contribui para o ganho de massa muscular. De acordo com a nutricionista Cris Perrone, para ganhar massa muscular é preciso ter treino de força e o consumo de proteínas para construção e reparação dos tecidos.

Whey Protein é uma das proteínas mais consumidas por quem busca ganho de massa muscular, emagrecimento ou melhora na recuperação pós treino.

Qual tipo escolher se quero emagrecer?

A verdade é que não há um Whey Protein melhor do que o outro. E sim, o tipo de Whey que mais faz sentido para a sua saúde. Se você não tem intolerância, digestiva, ou uma dieta muito restrita de carboidrato, a sugestão é optar por um Whey concentrado de boa qualidade.

Agora, se você tem intolerância à lactose ou precisa minimizar carboidratos ou gorduras extras, procure optar pelo Whey isolado.

Já o Whey hidrolisado geralmente não é necessário para emagrecimento, a menos que haja indicação clínica especial (má digestão, cirurgia bariátrica, alergia).

Porém, antes de comprar qualquer Whey, a dica mais importante é procurar um profissional adequado para ser orientado de forma correta. Ainda que o Whey Protein não apresente riscos à saúde e possa ser adquirido sem receita médica, o ideal é seguir um acompanhamento nutricional para saber qual a quantidade indicada, quando consumir o Whey e porque acrescentá-lo na alimentação.

“Neste caso, o nutricionista deve determinar o tipo de produto e a quantidade de suplemento que deve ser consumida. Ele poderá auxiliar na escolha da melhor marca, opção custo/benefício de acordo com as necessidades do paciente”, diz a nutricionista capixaba Catiene Chieppe.

Segundo a nutricionista Ana Paula Fidélis, para avaliar a qualidade do Whey Protein, deve-se observar o teor de proteína do soro de leite (mínimo 20 g em uma dose de 30 g do suplemento) e o teor de BCAA (mínimo 5 g em 30 g do suplemento).

“Observar também a presença de corantes e aromas artificiais, açúcares (em suas várias formas, como por exemplo maltodextrina), óleo vegetal (gordura hidrogenada), lactose (as versões isolada e hidrolisada não contém lactose) e adoçantes artificiais (sucralose, ciclamato, aspartame, acessulfame, etc.) nos suplementos. O excesso de aditivos químicos associado a uma alimentação inadequada também pode inibir a quebra de gordura no organismo, prejudicando o emagrecimento e definição”, declarou a profissional.

Tipos de Whey Protein e suas características

O Whey é derivado do soro do leite e existem três principais tipos, que se diferenciam principalmente pelo nível de filtragem, concentração de proteína e quantidade de carboidratos, gorduras e lactose. São eles: o Whey Protein Concentrado (WPC), o Whey Isolado (WPI) e o Whey Hidrosilado (WPH).

Whey Protein Concentrado

O Whey Protein concentrado (WPC) é o Whey mais comum e acessível. Ele possui cerca de 70% a 80% de proteína em sua composição e o restante sendo formado por pequenas quantidades de gordura, carboidratos e lactose. É menos processado e ideal para quem não tem restrições alimentares.

Whey Protein Concentrado Belga Soldiers

Whey Protein Concentrado Belga Soldiers

Whey Protein Concentrado Dark Lab

Whey Protein Concentrado Dark Lab

Whey Protein 100% Concentrado - FTW

Whey Protein 100% Concentrado - FTW

Whey Pro Max Titanium

Whey Pro Max Titanium

Whey Protein Proteina Concentrada Waxy

Whey Protein Proteina Concentrada Waxy

Whey Protein Isolado

O Whey Protein Isolado (WPI) passa por um processo de filtragem mais avançado, resultando em uma composição com mais de 90% de proteína e quantidades muito baixas de lactose, gorduras e carboidratos.

Por isso, é mais indicado para pessoas com intolerância à lactose, pessoas em fase de definição muscular ou precisa de uma proteína de alta pureza e rápida absorção.

100% Whey Protein Isolada Bodybuilders

100% Whey Protein Isolada Bodybuilders

Suplemento em pó Max Titanium 900g

Suplemento em pó Max Titanium 900g

Whey Protein Isolado Blend Complex Pretorian

Whey Protein Isolado Blend Complex Pretorian

Whey Protein Isolado Integralmédica

Whey Protein Isolado Integralmédica

Whey Protein 100% Pure Isolate - Espartanos

Whey Protein 100% Pure Isolate - Espartanos

Whey Protein Hidrolisado

Por fim, o Whey Protein Hidralisado (WPH) é o mais processado dos três. Ele passa por um processo chamado “hidrólise”, que quebra as proteínas em fragmentos menores, facilitando ainda mais a digestão e a absorção.

É uma opção muito usada por atletas de alta performance ou por pessoas com dificuldades digestivas. Em geral, é o tipo mais caro de Whey Protein, justamente por conta da tecnologia envolvida no seu processamento.

Whey Protein Iso100 Dymatize Hidrolisado

Whey Protein Iso100 Dymatize Hidrolisado

Whey Protein Darkness Iso Hydro

Whey Protein Darkness Iso Hydro

Hydrolysis Black Skull

Hydrolysis Black Skull

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria

