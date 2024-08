Andressa Urach: veja quais são os riscos de fazer bifurcação da língua

A cirurgia é uma divisão feita ao meio da língua, que possibilita o movimento individual das partes divididas, sendo um procedimento cirúrgico feito por especialistas

Andressa Urach mostrou nesta quarta-feira, 31, como está se recuperando do procedimento de bifurcação da língua , popularmente conhecida como "língua de cobra", feito na última segunda-feira, 29. Ela mostrou a língua dividida ao meio e relatou dificuldades de falar e se alimentar.

"Estou salivando muito, tenho duas ínguas no pescoço, não consigo falar e está muito inchada a língua que quase não cabe dentro da boca. Dói bastante! Para engolir é bem difícil, estou tomando sopa batida no liquidificador para me alimentar", contou ela.