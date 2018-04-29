Por que comer rápido demais faz mal à saúde?

Bianca Martins confessa que sempre teve dificuldade em parar para comer. Com a maternidade, esse mau hábito piorou. "São mil coisas para fazer! Tudo tira meu foco", conta ela, que já se pegou almoçando em pé diversas vezes Crédito: Ricardo Medeiros

Você se senta diante do prato de comida e engole tudo em menos de dez minutos. Muitas vezes, nem é pressa. É uma mania mesmo de comer tão depressa que não dá tempo nem de sentir o gosto do alimento. Saiba que esse mau hábito na hora das refeições pode ser o motivo dos quilos a mais na balança e até de alguns problemas de saúde.

Costumo comer bem rápido. Fico até com vergonha porque termino a comida antes de todo mundo, admite a manicure Roseana Santos, 29 anos.

Na correria do dia a dia, muita gente não se dá ao luxo de parar para comer com calma. A pessoa come tão rápido que não consegue prestar atenção no que está ingerindo. Nem engoliu a comida e já está dando outra garfada, observa a médica especialista em Nutrologia Blima De Rossi.

Para começar, quanto mais aceleradas as garfadas, maior a chance de engordar. Uma pesquisa feita no Japão, onde foram analisados hábitos alimentares de mais de 60 mil usuários de planos de saúde, mostrou que pessoas que comiam mais lentamente eram 42% menos propensas a estar acima do peso ou obesos do que os devoradores de plantão.

Saciedade

A tendência é comer mais do que precisa. Para ter saciedade, não é preciso sentir o estômago cheio. Ao comer muito rápido, a pessoa não se sente saciada. O cérebro leva pelo menos 20 minutos para dar os primeiros sinais, explica a nutricionista Mariana Herzog.

O segredo é mastigar bem, muitas, muitas vezes. Antes de fazer cara de nojo, pense na sua saúde. Não há regra, número certo de mastigadas. Mas é preciso mastigar até o alimento ficar pastoso, afirma Mariana.

"Minha alimentação até é saudável, só que engulo tudo rápido. Em casa, sou a primeira a acabar de comer. Tento contar as mastigadas, mas não dá! Para mim, é luxo esse momento da refeição tranquila" Bianca Martins - Psicóloga

Um dos problemas que podem surgir nos apressados é o refluxo. Ao engolir o alimento praticamente inteiro, a pessoa força o estômago a produzir mais ácido para fazer a digestão. O estômago se contrai mais para quebrar o alimento, facilita a volta da comida. A pessoa logo depois sente esse mal-estar. Isso diminui o fluxo sanguíneo que vai para o cérebro e membros, pois ele é desviado para o sistema digestivo. Dá sonolência, moleza no corpo, aponta a nutricionista.

Por isso, na hora de encarar aquele prato, pare o que estiver fazendo, escolha um local agradável e saboreie sem pressa.

Comida é um prazer, um momento de bem-estar nosso. Tem que se dar esse tempo, respirar. Sentar-se diante de uma mesa arrumada ajuda. O ambiente tem que ser agradável na hora da refeição, orienta Blima.

VAI COMER? MUITA CALMA NESSA HORA

Não espere morrer de fome

Se ficar muitas horas sem se alimentar, a tendência é de, na hora de comer, acelerar tudo para se saciar logo. Faça lanches nos intervalos das refeições para não deixar o estômago vazio por tanto tempo. Pode tomar mais água também, que ajuda a controlar a fome

Esteja calmo na hora de comer

Não faz bem fazer a refeição estressado, com raiva. Espere um pouco e acalme-se antes de dar a primeira garfada. Faça pelo menos cinco inspirações e expirações mais profundas

Sente-se e relaxe

Evite comer em pé, dirigindo ou fazendo qualquer outra coisa que cause distrações. Sente-se em um local agradável, confortável. Saboreie com calma o alimento, sem computador e televisão na frente ou celular na mão. Concentre-se na comida e evite martelar os problemas

Descanse os talheres

Comer rápido pode ser um hábito já, mesmo em dias em que você nem está com pressa. Para ajudar, entre uma garfada e outra, repouse os talheres. Não precisa cortar o alimento miudinho. Mastigue bem devagar

Acompanhe os mais lentos

Está fazendo a refeição com outras pessoas? Uma dica é procurar seguir o ritmo do mais lento, e não daquele que engole a comida

Evite líquidos