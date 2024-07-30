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Atividade

6 exercícios físicos recomendados para idosos

Veja como movimentar o corpo é importante para fortalecer os ossos e promover a sensação de bem-estar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

30 jul 2024 às 16:10

Publicado em 30 de Julho de 2024 às 16:10

Imagem Edicase Brasil
Exercícios físicos são fundamentais para manter a saúde dos idosos Crédito: Shutterstock
Com o passar dos anos, o corpo tende a sentir os efeitos da idade e a prática de atividades físicas na terceira idade pode ajudá-lo a se manter ativo. Os exercícios são importantes para promover a sensação de bem-estar, fortalecer os ossos, o sistema cardiovascular e, também, para ajudar a prevenir doenças como diabetes e osteoporose.  
O profissional de Educação Física Rafael Correa destaca que outro benefício proporcionado pelos exercícios é a melhora da saúde mental. “Socializar, sair de casa para ir até um parque, caminhar e respirar ar fresco trazem uma melhora tanto para o corpo quanto para a mente”, afirma. 
Por isso, a seguir, confira 6 exercícios físicos benéficos para a terceira idade. Confira!

1. Musculação

Naturalmente, após os 50 anos, o corpo passa a perder massa muscular. “A ideia da musculação é manter a massa magra, e os treinos mantêm a massa muscular mais saudável e alinhada com a estrutura do corpo, fortalecendo os ossos, ligamentos e articulações”, explica Rafael Correa.

2. Alongamento

Conforme explica Rafael Correa, a vantagem do alongamento é que dá para fazer em qualquer lugar, inclusive em casa. “De 10 a 15 minutos por dia é possível fazer diversos exercícios de alongamento, que ajuda a aumentar a flexibilidade e o equilíbrio, diminuindo os casos de encurtamento e melhorando a postura”, instrui.

3. Caminhada

Com uma caminhada regular de 30 minutos diários já é possível ajudar a prevenir doenças e diminuir o risco de AVC (acidente vascular cerebral), segundo o especialista. Há melhora também nos níveis de colesterol, auxiliando na prevenção do diabetes. “Outra vantagem da caminhada é que pode ser feita em qualquer lugar e, ainda, gratuitamente”, ressalta. 
Imagem Edicase Brasil
Praticar natação ajuda a fortalecer o sistema respiratório Crédito: Shutterstock

4. Natação

De acordo com o profissional, a natação na terceira idade ajuda a diminuir os sintomas de Alzheimer , auxiliando na parte cognitiva. “É preciso pensar na execução do movimento, na braçada, no bater das pernas, usando bastante o raciocínio”, explica. Segundo ele, a natação também fortalece os sistemas respiratório e cardiovascular.

5. Pilates

Segundo Josi Araujo, fisioterapeuta e professora da Pure Pilates, o pilates promove uma melhoria significativa na qualidade de vida durante o envelhecimento. “Com o passar do tempo, nossas articulações tendem a perder mobilidade e nossa postura pode ser afetada. O pilates aborda essas questões fortalecendo a musculatura, melhorando a resistência e equilíbrio, diminuindo as quedas e auxiliando na manutenção da pressão arterial”, afirma.

6. Hidroginástica

A hidroginástica também ajuda a melhorar o sistema cardiovascular, faz bem ao ritmo cardíaco e diminui o risco de diversas doenças. “É indicada para quem tem osteoporose e artrose, por exemplo, porque não tem o impacto, como na caminhada , além de ser possível trabalhar praticamente todos os músculos. Por ser uma aula coletiva, também se torna uma atividade descontraída e um momento de socialização para o idoso”, finaliza Rafael Correa. 

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