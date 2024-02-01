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Cuidados

Pisos antiderrapantes: veja como prevenir a queda de idosos em casa

Algumas adaptações nos ambientes são importantes para evitar acidentes que colocam em risco a saúde

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 08:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

01 fev 2024 às 08:00
Imagem Edicase Brasil
Em casa é importante redobrar os cuidados em relação a mobilidade de idosos  Crédito: Dmytro Zinkevych | Shutterstock
Familiares e cuidadores desempenham um papel essencial na preservação da saúde e na promoção da qualidade de vida de idosos. Isso inclui a atenção especial ao ambiente doméstico, visando evitar quedas. Isso se justifica pelos dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, os quais indicam que 70% dos acidentes relacionados a quedas em indivíduos com mais de 65 anos ocorrem no ambiente domiciliar.
Mesmo que a queda não resulte diretamente na morte do idoso, a fragilidade física associada ao envelhecimento aumenta a periculosidade do acidente devido aos possíveis riscos de fraturas, cortes e internações. Esses incidentes podem desencadear uma série de complicações, criando um efeito cascata que afeta não apenas a saúde física, mas também a mental.

Problemas de saúde e acidentes

Segundo Kaened Ferreira, enfermeira e instrutora do curso de cuidador de idosos do Instituto Embelleze, em um primeiro momento, as quedas podem sinalizar a necessidade de mudanças no ambiente doméstico como medida de proteção, mas é preciso investigar a possibilidade de problemas relacionados à saúde , principalmente em caso de quedas recorrentes.
“Dificuldades ligadas às funções motoras e à visão, por exemplo, tendem a dificultar a movimentação na terceira idade. A fragilidade da musculatura, para além dos efeitos do envelhecimento, pode ser intensificada em casos de sedentarismo, o que aumenta ainda mais as chances de quedas provocadas por problemas de saúde”, destaca Kaened Ferreira.
Nestes casos, a enfermeira ressalta a importância de um olhar atento dos familiares ou cuidadores dos idosos, a fim de conseguir identificar a necessidade de acompanhamento médico para tratar e amenizar os problemas diretamente ligados à saúde.
Imagem Edicase Brasil
Uma forma de evitar possíveis quedas em casa é instalar corrimãos nas paredes e escadas Crédito: FOTO Eak | Shutterstock

Cuidados para prevenção das quedas

Com a mobilidade reduzida e a fragilização natural do corpo , mudanças no estilo de vida e modificações nos ambientes domésticos são ações práticas para prevenir as quedas, tornando o lar um local mais seguro para a vivência dos idosos.
“A grande preocupação de familiares e cuidadores deve ser construir um ambiente que atenda às necessidades e limitações da pessoa idosa, considerando adaptações estruturais, como a instalação de corrimãos no banheiro, por exemplo, e físicas, incentivando a atividade física supervisionada “, afirma Kaened Ferreira.
Abaixo, confira alguns cuidados estratégicos apontados pela enfermeira para ajudar a prevenir as quedas:
  • Manter os ambientes bem iluminados;

  • Proteger bordas de móveis que sejam pontiagudas;

  • Optar por pisos antiderrapantes, principalmente em banheiros e áreas que tendem a ficar molhadas com frequência;

  • Instalar corrimãos para facilitar a locomoção, sobretudo em corredores, próximo à cama e nos banheiros;

  • Evitar fios expostos, tapetes, objetos e degraus que obstruem o caminho;

  • Investir em calçados presos aos pés e com solas antiderrapantes;

  • Manter os acompanhamentos médicos em dia, bem como a ingestão de medicamentos receitados para o idoso;

  • Incentivar a prática de atividade física supervisionada, principalmente para fortalecer a musculatura.
Por Nayara Campos

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