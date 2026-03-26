Gordura no fígado: 4 estratégias eficazes para prevenir a doença

Alimentação balanceada: a alimentação equilibrada é importante na prevenção e no tratamento, investindo em fibras, vitaminas e proteínas. Deve-se evitar o consumo frequente de açúcares simples, alimentos ultraprocessados, gorduras saturadas, frituras e carboidratos refinados que favorecem o acúmulo de gordura.

Prática da atividade física: a prática regular de exercícios físicos desempenha papel importante, pois contribui para a redução da gordura no fígado e melhora a sensibilidade à insulina.

Controle de doenças: é importante controlar doenças associadas, como diabetes, dislipidemia e obesidade.

Evitar o consumo de álcool: é importante evitar o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de medicamentos sem orientação médica.

