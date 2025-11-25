Se cuida

Entenda a relação entre obesidade e gordura no fígado

Endocrinologista aponta que a esteatose hepática é uma doença silenciosa e ressalta a importância de investigá-la

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 16:24

O excesso de gordura no corpo cria um ambiente propício para o excesso de gordura no fígado Crédito: Imagem: Vita_Dor | Shutterstock

A gordura no fígado, conhecida como esteatose hepática, tem se tornado uma condição cada vez mais comum entre pessoas com sobrepeso ou obesidade. Segundo o endocrinologista e nutrólogo Dr. Vagner Chiapetti, isso não acontece por acaso: a alteração metabólica causada pelo excesso de gordura corporal cria o ambiente ideal para que o fígado comece a acumular gordura.

“A obesidade, especialmente quando há acúmulo de gordura abdominal, aumenta muito o risco de desenvolver esteatose. O organismo passa a lidar com inflamação crônica, resistência à insulina e aumento do triglicérides e colesterol, mudanças que sobrecarregam diretamente o fígado”, explica o médico.

Embora seja mais comum em pessoas com obesidade ou gordura visceral, o médico lembra que a doença não se restringe apenas ao excesso de peso. “Também existe gordura hepática em pacientes magros. A genética, o sedentarismo, a alimentação inadequada e alterações metabólicas podem levar ao problema mesmo em quem não tem sobrepeso”, complementa.

Perigos da gordura no fígado

A progressão da doença segue etapas claras e totalmente evitáveis quando tratadas a tempo. “A esteatose começa apenas como acúmulo de gordura, mas pode evoluir para inflamação , fibrose e até cirrose se o processo não for interrompido. Identificar cedo é a chave para impedir essa evolução”, explica o Dr. Vagner Chiapetti.

Gordura no fígado é uma doença silenciosa

Uma das principais dificuldades é que a gordura no fígado praticamente não apresenta sinais iniciais. “A pessoa continua sua rotina normalmente porque não sente dor ou incômodo. O fígado é silencioso, e isso faz com que muitos casos só sejam descobertos quando o paciente realiza um ultrassom por outro motivo”, observa o endocrinologista.

O Dr. Vagner Chiapetti reforça que essa descoberta tardia pode ser perigosa para a saúde. “Quando o paciente começa a sentir cansaço extremo, perda de disposição ou desconforto abdominal, isso pode indicar que o fígado já está inflamado. Por isso, o diagnóstico precoce faz tanta diferença: conseguimos intervir antes que ocorram danos”, afirma.

O ultrassom é um dos exames realizados para identificar a gordura no fígado Crédito: Imagem: Kostiantyn Voitenko | Shutterstock

Diagnóstico da condição

Segundo o Dr. Vagner Chiapetti, o diagnóstico da gordura no fígado é simples e acessível. “Um ultrassom e exames laboratoriais já nos dão um panorama preciso. São exames rápidos, não invasivos e essenciais, especialmente para quem vive com obesidade, resistência à insulina ou gordura visceral”, diz.

Tratamento para gordura no fígado

A boa notícia é que, quando identificada no início, a condição costuma ser totalmente reversível. “Mudanças estruturadas na alimentação, prática regular de atividade física, o tratamento da obesidade e do sobrepeso e medicações específicas fazem o fígado responder muito bem. O emagrecimento orientado é uma das estratégias mais eficientes para reduzir a gordura hepática”, afirma o médico.

Por isso, o Dr. Vagner Chiapetti reforça a importância da investigação preventiva. “Mesmo sem sintomas, pessoas com obesidade devem incluir a avaliação do fígado nos exames de rotina. Prevenir é muito mais eficaz do que tratar complicações futuras”, conclui.

Por Daiane Bombarda

