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Plenário do Senado

Alcolumbre pauta votação da PEC do fim da escala 6x1 para quarta-feira, 14

Mais cedo, o presidente do Senado já tinha declarado a intenção de colocar a PEC em votação na próxima semana

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 21:14

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

09 out 2026 às 21:14

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pautou para a próxima quarta-feira, 14, a votação, em primeiro turno, da PEC 221, que põe fim à escala 6x1.


 "Cumpro, assim, o compromisso de colocar a proposta em votação, com responsabilidade, diálogo e respeito ao rito regimental. Caberá a cada senador e a cada senadora decidir com liberdade, consciência e convicção", afirmou Alcolumbre em comunicado divulgado há pouco. Segundo ele, o Senado "segue trabalhando pelos brasileiros".

Mais cedo, o presidente do Senado já tinha declarado a intenção de colocar a PEC em votação na próxima semana, em vídeo gravado ao lado do senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos).

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