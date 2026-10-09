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Jornada de trabalho

Alcolumbre diz que votará PEC do fim da 6x1 na semana que vem

Presidente do Senado afirma que a matéria será deliberada pelo plenário entre a terça-feira, 13, e a quinta-feira, 15.

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 20:52

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

09 out 2026 às 20:52

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), declarou nesta sexta-feira, 9, que irá colocar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada de trabalho 6x1 em votação na próxima semana. Segundo Alcolumbre, a matéria será deliberada pelos senadores entre a terça-feira, 13, e a quinta-feira, 15.

A declaração de Alcolumbre foi feita em um vídeo gravado ao lado do senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos). No vídeo, o presidente do Senado destaca a atuação de Cleitinho que, mesmo não integrando a base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é um defensor da aprovação da redução da jornada de trabalho.

"Estará na pauta de terça, quarta e quinta para deliberação do plenário do Senado Federal, como você (Cleitinho) sempre quis", declarou Alcolumbre.

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