Se cuida

Entenda o perigo do consumo excessivo de açúcar

A ingestão acima do ideal impacta diretamente o funcionamento do corpo e o equilíbrio metabólico

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 18:32

O consumo excessivo de açúcar é prejudicial para a saúde Crédito: Imagem: Kerim Koca | Shutterstock

O Halloween não é uma tradição brasileira, mas a comemoração caiu no gosto do público — inclusive entre os adultos. Escritórios promovem festas temáticas, academias entram no clima e, em casa, é difícil resistir aos doces que sobram das brincadeiras das crianças. Chocolates, balas e sobremesas carregadas de caldas e recheios passam a circular com mais frequência, e o que parece uma diversão inofensiva pode, na verdade, trazer riscos à saúde.

Uma revisão publicada na revista britânica The BMJ, chamada “ Dietary sugar consumption and health: umbrella review “, mostrou que o consumo excessivo de açúcar está associado a 45 efeitos negativos no organismo, entre eles obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, depressão e envelhecimento precoce.

Embora o açúcar tenha um papel cultural e emocional importante, presente em comemorações, recompensas e até no afeto, a ciência vem reforçando que o consumo acima do ideal impacta diretamente o funcionamento do corpo e o equilíbrio metabólico.

Riscos do açúcar para os sistemas do organismo

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a recomendação é limitar o consumo de “açúcares livres” a menos de 25 gramas por dia, o equivalente a seis colheres de chá. No entanto, boa parte da população ultrapassa facilmente essa quantidade já no café da manhã.

O médico Danilo Almeida, pós-graduado em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e em Metabolômica pela Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, explica que o açúcar em excesso interfere em praticamente todos os sistemas do organismo.

“O corpo humano não foi projetado para lidar com o volume de açúcar presente na alimentação moderna. Esse consumo contínuo causa picos de glicose e insulina, aumenta a inflamação, desregula hormônios e acelera o envelhecimento celular”, afirma.

Impacto do açúcar no metabolismo

O açúcar é uma fonte rápida de energia, mas, quando ingerido em excesso, o que o corpo não usa é transformado em gordura e armazenado, especialmente na região abdominal. Isso contribui para a resistência à insulina, quadro em que o organismo perde a capacidade de usar a glicose de forma eficiente. “Esse é o primeiro passo para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 , hipertensão e dislipidemia”, explica o médico.

Além do impacto metabólico, o açúcar também afeta o cérebro. Seu consumo em excesso estimula a liberação de dopamina, neurotransmissor associado à sensação de prazer, o que explica o comportamento compulsivo. “O açúcar ativa os mesmos circuitos cerebrais de recompensa que algumas drogas. Por isso, quanto mais a pessoa consome, mais sente necessidade de consumir de novo”, destaca Danilo Almeida.

Fontes escondidas de açúcar

O açúcar não está apenas em sobremesas e refrigerantes . Ele aparece, muitas vezes disfarçado, em alimentos considerados “salgados” ou “saudáveis”. Pães de forma, molhos prontos, iogurtes, cereais matinais e até produtos light e zero podem conter grandes quantidades de açúcares adicionados. “O consumidor precisa ler o rótulo. Ingredientes como xarope de glicose, maltodextrina, dextrose e frutose são diferentes nomes para o mesmo açúcar”, alerta o médico.

Segundo ele, mesmo os sucos de fruta industrializados e as bebidas à base de plantas podem conter grandes quantidades de açúcares livres, já que a estrutura da fruta é rompida e a fibra, responsável por retardar a absorção da glicose, é perdida.

O consumo excessivo de açúcar afeta o organismo de diversas formas, inclusive impactando o equilíbrio hormonal, a imunidade e a saúde mental Crédito: Imagem: Fascinadora | Shutterstock

Consequências silenciosas

A ingestão excessiva de açúcar também pode influenciar o equilíbrio hormonal, a imunidade e a saúde mental. “O excesso de glicose circulante aumenta o estresse oxidativo e a inflamação sistêmica. Com o tempo, isso prejudica a função das mitocôndrias (as ‘usinas de energia’ das células) e reduz a capacidade de regeneração do organismo”, explica Danilo Almeida.

A longo prazo, esse desequilíbrio contribui para fadiga constante, dificuldade de concentração, aumento da gordura visceral e maior risco de doenças crônicas . Em homens, pode até reduzir os níveis de testosterona; em mulheres, agrava desequilíbrios hormonais ligados à síndrome dos ovários policísticos (SOP).

Como reduzir o consumo sem abrir mão do sabor

Para equilibrar o paladar, o médico recomenda substituir os açúcares simples por fontes naturais e alimentos integrais, ricos em fibras e nutrientes. “As fibras desaceleram a absorção da glicose e evitam os picos de insulina. Além disso, o consumo de gorduras boas e proteínas em todas as refeições ajuda a controlar o apetite e reduzir a vontade de comer doce”, orienta.

Boas estratégias incluem:

Trocar refrigerantes e sucos industrializados por água com limão ou frutas frescas;

Priorizar frutas inteiras em vez de sucos;

Cozinhar e adoçar em casa, usando menos açúcar;

Ler os rótulos e identificar os nomes escondidos do açúcar;

Evitar sobremesas após todas as refeições, reservando-as para ocasiões especiais.

Adoçar menos é um hábito treinável

O paladar é adaptável e, com o tempo, o organismo aprende a apreciar sabores menos intensos. “Depois de algumas semanas reduzindo o açúcar, o cérebro reconfigura a percepção do doce. Aquilo que antes parecia ‘sem graça’ passa a ter sabor suficiente”, explica o médico.

Ele lembra ainda que a qualidade do sono e o manejo do estresse influenciam o desejo por doces. “Pessoas cansadas e ansiosas tendem a buscar açúcar como compensação emocional. Por isso, cuidar da mente também é uma forma de cuidar do metabolismo”, afirma.

Para Danilo Almeida, não há problema em comer um doce de vez em quando. “O perigo está na rotina, no açúcar que aparece todos os dias, em pequenas doses, sem que a gente perceba”, finaliza.

Por Paula de Paula

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta