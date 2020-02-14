Verão: olhos fundos e lábios rachados podem indicar desidratação na criança

Menino tomando suco: verão exige cuidados com hidratação Crédito: Freepik

Em geral, as crianças resistem um pouco na hora de beber água. Mas no verão vale insistir mais na hidratação dos pequenos.

No verão, elas tendem a brincar mais ao ar livre, se alimentam de forma irregular, estão mais expostas ao calor, transpiram mais e, consequentemente, perdem mais líquido, observa o pediatra do Vitória Apart Hospital Ramon Minarini. Segundo ele, é importante oferecer para as crianças fontes de hidratação com frequência e checar a procedência e higienização dos alimentos. A desidratação, diz o médico, é considerada um problema potencialmente grave e é mais comum do que se imagina.

Há sinais que mostram se a criança já está desidratada. Se não forem percebidos logo, o problema pode evoluir para algo mais sério. A desidratação pode ser classificada em grau leve, moderado e grave. Os primeiros sintomas são boca e pele seca, saliva espessa, olhos fundos, ausência ou pequena produção de lágrimas, diminuição da transpiração, urina muito concentrada ou em menor quantidade e, nos bebês, moleira afundada. Muitas vezes, esses sintomas iniciais passam despercebidos pelos pais e o quadro se agrava, alerta Minarini.

Dor de cabeça, sonolência, tonturas, fraqueza, cansaço e aumento da frequência cardíaca também podem estar associados à evolução dos episódios de desidratação. Nos casos de desidratação grave, podem surgir outros sintomas, como queda de pressão arterial, perda de consciência, convulsões, desmaios e até insuficiência de órgãos, diz.

O pediatra lembra que a desidratação se caracteriza pela baixa concentração não só de água, mas também de sais minerais e líquidos orgânicos no corpo, que impedem o organismo de realizar suas funções normais. O pediatra reforça que, além da transpiração excessiva e da falta de água, nesta época é preciso ficar atento aos casos de intoxicação alimentar, que podem potencializar a perda de nutrientes e sais minerais, aumentando a gravidade da desidratação.

As crianças nem sempre avisam que estão com sede ou se distraem entre uma brincadeira e outra e esquecem de se hidratar. Cabe aos pais oferecer água filtrada ou fervida várias vezes ao dia, evitar deixar o filho exposto ao sol em excesso e evitar oferecer alimentos sem procedência ou sem a higienização correta, afirma. No caso dos bebês com até 6 meses, apenas o leite materno é suficiente para garantir a hidratação, destaca.

Dicas

Uma dica é deixar sempre uma garrafinha ao alcance da criança, colocar uma outra na mochila escolar dela ou em cima da mesa quando ela for estudar. Isso pode ajudá-la a desenvolver o hábito de beber água, observa o pediatra Jovacir Motta.

O especialista alerta que não é aconselhável dar à criança suco artificial, isotônicos, refrigerante ou outras bebidas no lugar da água. Esses líquidos contêm muito açúcar e outras propriedades que podem acarretar a obesidade infantil, por isso é importante ofertar com moderação, destaca o médico.

A pele dos pequenos também merece atenção. Segundo o pediatra, a textura denuncia se está ou não hidratada. A pele costuma ficar mais fina e sem elasticidade. Além disso, língua seca e o ressecamento dos olhos são sinais de desidratação, cita Motta..

Segundo a nutricionista Marília Freitas, uma boa dica é a preparação de sucos e chup-chup de frutas, para as crianças. É importante ofertar água, mas também dar frutas que contenham mais água, como melão, melancia, abacaxi, pois elas repõem os eletrólitos perdidos na desidratação. Assim, as crianças ficarão hidratadas e nutridas, indica ela.

Receitas

Chup-chup de iogurte

200 ml de água de coco ou água mineral

100 ml de iogurte natural

1 xícara de fruta à sua escolha, picada e congelada

1 banana congelada picada, se quiser um chup-chup mais cremoso.

Como fazer: bata todos os ingredientes e coloque em sacolinhas ou copinhos com palitos. Deixe no congelador por 4 a 6 horas

Suco de melão e morango

400 g de melão

200 g de morango

100 ml de água