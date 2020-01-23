Dicas para manter a energia e a saúde nos dias de folia

Foliã em bloco de rua de Carnaval: como garantir energia nos dias de folia Crédito: Shutterstock

O Carnaval costuma ser regado a muito samba e alegria, mas alguns descuidos podem fazer com que os dias de folia terminem com más lembranças para o folião. É possível curtir a festa sem maltratar a saúde. Veja as dicas para manter o pique e evitar problemas.

De acordo com o médico Wesley Schunk, para as pessoas que vão pular mesmo o carnaval é importante o consumo de carboidratos de boa qualidade. É isso que vai garantir a energia necessária para aguentar a maratona de desfiles e blocos de rua. Carboidratos como a batata doce e o aipim, por exemplo, que são ótimos aliados. Associá-los a com o consumo de ovos já garante um café da manhã nutritivo e assertivo para que o corpo segure o calor e a intensidade dessa época, orienta ele.

O mesmo raciocínio vale para o almoço, que não deve ser pulado. Boas opções para o almoço são os carboidratos bons associados às proteínas magras, como as carnes brancas e os ovos. Devem-se incluir hortaliças e legumes para garantir uma boa quantidade de nutrientes, disse.

Segundo Schunk, é fundamental manter a hidratação, consumindo pelo menos 2,5 a 3 litros de água por dia, e água de coco pode ser associada nesse consumo, principalmente as pessoas que ficam expostas ao sol e que ingerem mais bebida alcoólica, dois ingredientes que levam à desidratação.

Desintoxicar é bom

A próxima dica, aliás, é para quem costuma exagerar no consumo de álcool nesse período.É bom comer frutas como manga, mamão, pêssego, maçã, banana, uva, abacaxi, maracujá e melão, que são ricos em potássio e em vitamina C e ajudam a desintoxicar o fígado, reduzindo os efeitos da ressaca. Esses alimentos são uma boa opção para quem consome álcool. Eu não consumo e não indico, pois seus malefícios para o organismo são muitos, alerta.

Couve, brócolis, couve-flor, repolho também ajudam na desintoxicação do fígado, além de serem muito nutritivos e leves. Por isso, diz o médico, devem ser incluídos na rotina durante o carnaval.

A nutricionista Bianca Cangini também aposta nas frutas. "Durante os dias de folia, nosso corpo perde muitos nutrientes através do suor. Misturar água de coco com alguma fruta é legal".

A sugestão dela é o folião levar alguma coisa de casa para comer na rua. Pode ser fruta também, mas com cuidado para não escolher alguma que se deteriore mais facilmente no calor. "Isso pode favorecer a intoxicação alimentar, muito comum na época de calor. Melhor levar frutas que não estragam tão rapidamente, como maçã, banana, mexerica, que são mais resistentes. Pode levar snacks, como frutas secas, castanhas, coco seco...".

Hamburgão depois do bloquinho?

Tem gente que fica o dia todo atrás dos blocos de rua, praticando com zero de comida no estômago, e deixa para comer altas horas da noite ou de madrugada. Mas nem sempre a opção é a melhor. Pensou na dupla hambúrguer e refrigerante?

De acordo com Wesley Schunk, esse tipo de escolha podem ser muito prejudicial. O ideal é evitar alimentos gordurosos e ficar longe de frituras, que prejudicam a digestão e podem causar sensação de moleza e lentidão. Temperos industrializados e o sal devem ser evitados, pois provocam retenção líquida e aumento da pressão arterial, aumentando o inchaço do corpo e colocando a saúde em risco, pontua.

A mesma recomendação de Bianca. "Deve-se evitar esses lanches que são vendidos na rua, pelo caminho, já que é difícil saber a procedência deles. Comidas mais naturais e feitas em casa são sempre a melhor opção, com menor risco de contaminação. E no dia seguinte o corpo vai reagir melhor, com mais disposição também", observa a nutricionista.