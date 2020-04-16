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Saúde

5 passos para evitar danos e lesões durante os treinos em casa

Exercitar-se durante a quarentena é essencial, mas é importante tomar alguns cuidados. Especialistas explicam as melhores formas de praticar atividades físicas dentro de casa e de evitar dores e lesões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 07:59

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 07:59

Mulher pratica exercícios físicos em casa
Escolher bem o local e as roupas é essencial. Crédito: Divulgação
Devido ao avanço do novo coronavírus, a recomendação do Ministério da Saúde é clara: fique em casa. Porém, cuidar da saúde sem deixar nossos lares pode se tornar um desafio. Sabemos que, para evitarmos gripes, resfriados e certas doenças, alguns hábitos devem ser colocados em prática. Manter uma dieta balanceada e exercícios físicos em dia é essencial.
Páblius Braga, médico do Centro de Medicina do Esporte do Hospital 9 de Julho, explica que manter uma dieta balanceada, consumir bastante água e praticar exercícios físicos devem fazer parte de uma rotina saudável. "Os exercícios também podem ajudar na distração e motivação. Como a tendência é que fiquemos sentados ou deitados na maior parte do tempo, qualquer movimento conta", explica o médico.
Temos visto muitas pessoas se exercitando em casa com essa quarentena, é ótima toda essa motivação de se cuidarem, porém, é necessário muita atenção com o que é realizado, explica Lorrayne Muller, profissional de educação física que atua como personal trainer em Vitória.

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Confira as dicas dos especialistas para fazer um treino seguro em casa:

1. Você não é todo mundo

Dr. Páblius aponta que nessa fase o importante é manter o corpo ativo com o que já era feito antes, e não se preocupar com a melhora de performance. Além de dores e lesões, um treino mais pesado pode mexer com a defesa do organismo, facilitando o desenvolvimento de viroses, por exemplo.
O especialista também alerta sobre os vídeos de exercícios físicos compartilhados em redes sociais. "Deve-se tomar muito cuidado com esse tipo de conteúdo postado na internet. Há muitos vídeos ensinando movimentos errados e alguns que não devem ser feitos sem o auxílio de um professor", completa.

2. Certifique-se de que um profissional está recomendando

Lorrayne Muller explica que, antes de mais nada, é importante procurar saber se quem está te prescrevendo o treino é um profissional da área. Cada indivíduo tem suas particularidades e não é recomendado que todos façam a mesma coisa, correndo o risco de sofrerem lesões, principalmente sendo iniciantes, alerta.

3. Atente-se à manutenção dos equipamentos

Para quem tem aparelhos e quer fazer os exercícios em casa, além dos cuidados já citados anteriormente, Dr. Páblius pede atenção para a manutenção desses equipamentos. "Algumas pessoas têm esteira, halteres ou bicicleta dentro de casa, então é sempre bom checar se eles não estão velhos ou com um parafuso solto, por exemplo, para evitar acidentes".

4. Escolha bem o local e as roupas

Outro ponto que deve ser levado em consideração é o ambiente escolhido para o treino. Tapetes, mesas e quinas de móveis também podem ser alvo de incidentes. A recomendação é que o local seja arejado e não limite seus movimentos, assim como as roupas indicadas para realizar as atividades.
"É imprescindível estar com a vestimenta correta para praticar exercícios. Vestir mais roupas para queimar calorias é um método que, além de não funcionar, pode fazer mal. O certo é escolher peças frescas e que proporcionem mobilidade",complementa o especialista.

5. Não invente exercícios ou siga modas

" Acredite, curar uma lesão demora muito mais do que esse período que estamos passando em casa"
Lorrayne Muller - Profissional de Educação Física
De acordo com Lorrayne, para quem for fazer atividade, é ideal que tenha orientação adequada e faça o básico. Não é necessário inventar exercícios ou seguir modas. Acredite, curar uma lesão demora muito mais do que esse período que estamos passando em casa. Então, que possamos ter responsabilidade e bom senso, para que logo possamos voltar a nossa rotina, finaliza.

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