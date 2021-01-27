Shaggy hair: o corte que conquistou Marquezine e Ju Paes é tendência

Você já deve ter vivenciado um episódio nostálgico ao esbarrar com um corte “bagunçadinho” e com uma vibe retrô por aí. O nome desse estilo de corte é shaggy ou shag e, depois de ter feito sucesso nas décadas de 70 e 80, ele volta aos holofotes. Ele está por todos os lados, inclusive fazendo a cabeça das famosas como Juliana Paes, Bruna Marquezine e a norte-americana Zendaya, atriz da série Euphoria, da Netflix.
Ideal para as mulheres mais estilosas e cheias de atitude, o corte conta com mechas em camada, assimetria, efeito repicado e pontas desconexas. O novo queridinho das it girls pode ser feito tanto em fios lisos, quanto em cacheados e garante mais movimento e leveza às madeixas.
Sucesso
A cabeleireira especialista em corte Ariel Mainardi explica que o principal diferencial do shaggy é ser um corte bastante repicado em camadas desde o topo da cabeça. Segundo ela, o número de adeptas não para de crescer. “Desde o fim do ano passado, a procura começou a aumentar no Brasil. Mas as cabeleireiras gringas já fazem há bastante tempo, inclusive algumas são especialistas em shaggy. O número de adeptas tende a crescer ainda mais este ano”, aposta a profissional.
A adesão das famosas colaborou para o hit do corte. De acordo com Ariel, muitas pessoas seguem a tendência e se inspiram nas celebridades na hora de escolher o novo visual. “Quando as famosas começam a usar, as pessoas se sentem mais confiantes e confortáveis a aderir também”, diz a cabeleireira.
Democrático e aliado na transição capilar
"É um corte que possibilita retirar as partes lisas com mais rapidez"
O corte é bem democrático e pode ser feito em cabelos curtos a longos e, apesar de estar sempre acompanhado de uma franjinha, ela é opcional. Ariel também destaca que ele traz mais camadas para os fios e pode ou não tirar o comprimento. “Ele reduz o volume em cabelos cacheados e ondulados e aumenta o volume de cabelos finos e ralos”, ressalta.
“No caso do cabelo cacheado, ele pode manter sim a definição, mas suas pontas não serão volumosas, terá o volume bem distribuído”, acrescenta.
Além de estar super em alta, o estilo também pode ser uma ótima alternativa para quem está passando ou pretende passar pela tão temida transição capilar. “É um corte que possibilita retirar as partes lisas com mais rapidez, além de ser um estilo mais descolado e sexy, feito para todos os tipos de cabelo”, pontua Ariel.
Outra vantagem do estilo é a facilidade do corte. "Ele é tendência hoje, mas, na verdade, é atemporal, como todos os outros. O corte de cabelo é aquele que faz você se sentir bem consigo mesma. Não tenha medo de arriscar”, aconselha a profissional.
Cuidados
Os cuidados são basicamente os mesmos que a pessoa já tinha com seu tipo de cabelo, incluindo hidratação e nutrição dos fios. A única diferença é que agora, para manter a aparência saudável, é preciso ter cuidado redobrado com as pontas já que elas ficam bastante em destaque. A recomendação é apostar em um leave in ou reparador de pontas.