Shaggy hair: o corte que conquistou Marquezine e Ju Paes é tendência

O corte que conquistou Juliana Paes e Bruna Marquezine ganha cada vez mais adeptas Crédito: Reprodução Instagram

shaggy ou shag e, depois de ter feito sucesso nas décadas de 70 e 80, ele volta aos holofotes. Ele está por todos os lados, inclusive fazendo a cabeça das famosas como Juliana Paes, Bruna Marquezine e a norte-americana Zendaya, atriz da Você já deve ter vivenciado um episódio nostálgico ao esbarrar com um corte “bagunçadinho” e com uma vibe retrô por aí. O nome desse estilo de corte éoue, depois de ter feito sucesso nas décadas de 70 e 80, ele volta aos holofotes. Ele está por todos os lados, inclusive fazendo a cabeça das famosas comoe a norte-americana, atriz da série Euphoria, da Netflix

Ideal para as mulheres mais estilosas e cheias de atitude, o corte conta com mechas em camada, assimetria, efeito repicado e pontas desconexas. O novo queridinho das it girls pode ser feito tanto em fios lisos, quanto em cacheados e garante mais movimento e leveza às madeixas.

Sucesso

A cabeleireira especialista em corte Ariel Mainardi explica que o principal diferencial do shaggy é ser um corte bastante repicado em camadas desde o topo da cabeça. Segundo ela, o número de adeptas não para de crescer. “Desde o fim do ano passado, a procura começou a aumentar no Brasil. Mas as cabeleireiras gringas já fazem há bastante tempo, inclusive algumas são especialistas em shaggy. O número de adeptas tende a crescer ainda mais este ano”, aposta a profissional.

A adesão das famosas colaborou para o hit do corte. De acordo com Ariel, muitas pessoas seguem a tendência e se inspiram nas celebridades na hora de escolher o novo visual. “Quando as famosas começam a usar, as pessoas se sentem mais confiantes e confortáveis a aderir também”, diz a cabeleireira.

Democrático e aliado na transição capilar

"É um corte que possibilita retirar as partes lisas com mais rapidez" Ariel Mainardi - Cabeleireira e especialita em corte

O corte é bem democrático e pode ser feito em cabelos curtos a longos e, apesar de estar sempre acompanhado de uma franjinha, ela é opcional. Ariel também destaca que ele traz mais camadas para os fios e pode ou não tirar o comprimento. “Ele reduz o volume em cabelos cacheados e ondulados e aumenta o volume de cabelos finos e ralos”, ressalta.

“No caso do cabelo cacheado, ele pode manter sim a definição, mas suas pontas não serão volumosas, terá o volume bem distribuído”, acrescenta.

Democrático. o shaggy hair se adapta a texturas diferentes e a todos os comprimentos Crédito: Reprodução Instagram / Pinterest

Além de estar super em alta, o estilo também pode ser uma ótima alternativa para quem está passando ou pretende passar pela tão temida transição capilar . “É um corte que possibilita retirar as partes lisas com mais rapidez, além de ser um estilo mais descolado e sexy, feito para todos os tipos de cabelo”, pontua Ariel.

Outra vantagem do estilo é a facilidade do corte. "Ele é tendência hoje, mas, na verdade, é atemporal, como todos os outros. O corte de cabelo é aquele que faz você se sentir bem consigo mesma. Não tenha medo de arriscar”, aconselha a profissional.

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