Cabelos caindo? Dicas para deixar o cabelo mais forte

Existem muitos fatores que contribuem para a queda capilar, como pré-disposição genética, uso excessivo de químicas, alimentação errada, alterações hormonais e outros Crédito: siam.pukkato/Shutterstock

Um adulto tem, geralmente, entre 100 mil e 150 mil fios na cabeça e perde, em média, 100 por dia. Raramente temos noção desse nível de queda pois muitos fios, ao mesmo tempo, também nascem na nossa cabeça. Porém, se você acha que está perdendo mais que o normal e está preocupada, talvez o seu cabelo esteja fraco

A lista de motivos que levam à queda é imensa. Pode ser desde genética a uso demasiado de química, alimentação pobre de nutrientes e até problemas hormonais.

De fato, a fraqueza dos fios é o que leva à queda em grande quantidade. E isso é um problema sério que precisa ser tratado. Muitas vezes será necessário procurar um médico para fortalecer as madeixas

COURO CABELUDO

Porém, antes de procurar um profissional de saúde, há várias medidas simples que você pode tomar. A primeira é usar produtos adequados na hora da lavagem dos fios, aqueles que vão fortalecê-los.

E não é só os fios que merecem atenção especial, mas o couro cabeludo também deve ser bem tratado. Evite usar água muito quente na hora da lavagem e escolha xampus e condicionadores que combinem com o seu cabelo. E nada de dormir com o cabelo molhado, assim você evita a proliferação de fungos.

EVITE QUÍMICA

Quem tem cabelo fraco deve ficar longe de colorações e alisamentos. Tratamentos químicos, assim como aqueles baseados em aparelhos quentes devem ficar de lado para que as fibras se fortaleçam. Uma solução é o uso da queratina, presente em produtos que visam reconstruir os fios.

INVISTA EM AMINOÁCIDOS E VITAMINAS

Uma boa aposta para cabelos fracos é investir em produtos com aminoácidos na fórmula. Óleos vegetais e óleo de coco ajudam a deixar o cabelo mais encorpado.

As vitaminas fazem bem para todo o corpo e, claro, também para os cabelos. A biotina, por exemplo, pode ser encontrada em produtos específicos para as madeixas e em alimentos como peixes e nozes.