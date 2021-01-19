Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cuidados

Cabelos caindo? Dicas para deixar o cabelo mais forte

A limpeza correta do couro cabeludo ajuda a fortalecer os folículos capilares. Nunca lave os fios com água quente e não durma com o cabelo molhado

Publicado em 

19 jan 2021 às 15:51

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 15:51

Mulher segura escova cheia de fios de cabelos; queda de cabelos tem sido comum na quarentena
Existem muitos fatores que contribuem para a queda capilar, como pré-disposição genética, uso excessivo de químicas, alimentação errada, alterações hormonais e outros Crédito: siam.pukkato/Shutterstock
Um adulto tem, geralmente, entre 100 mil e 150 mil fios na cabeça e perde, em média, 100 por dia. Raramente temos noção desse nível de queda pois muitos fios, ao mesmo tempo, também nascem na nossa cabeça. Porém, se você acha que está perdendo mais que o normal e está preocupada, talvez o seu cabelo esteja fraco.
A lista de motivos que levam à queda é imensa. Pode ser desde genética a uso demasiado de química, alimentação pobre de nutrientes e até problemas hormonais.
De fato, a fraqueza dos fios é o que leva à queda em grande quantidade. E isso é um problema sério que precisa ser tratado. Muitas vezes será necessário procurar um médico para fortalecer as madeixas

COURO CABELUDO

Porém, antes de procurar um profissional de saúde, há várias medidas simples que você pode tomar. A primeira é usar produtos adequados na hora da lavagem dos fios, aqueles que vão fortalecê-los.
E não é só os fios que merecem atenção especial, mas o couro cabeludo também deve ser bem tratado. Evite usar água muito quente na hora da lavagem e escolha xampus e condicionadores que combinem com o seu cabelo. E nada de dormir com o cabelo molhado, assim você evita a proliferação de fungos.

EVITE QUÍMICA

Quem tem cabelo fraco deve ficar longe de colorações e alisamentos. Tratamentos químicos, assim como aqueles baseados em aparelhos quentes devem ficar de lado para que as fibras se fortaleçam. Uma solução é o uso da queratina, presente em produtos que visam reconstruir os fios.

INVISTA EM AMINOÁCIDOS E VITAMINAS

Uma boa aposta para cabelos fracos é investir em produtos com aminoácidos na fórmula. Óleos vegetais e óleo de coco ajudam a deixar o cabelo mais encorpado.
As vitaminas fazem bem para todo o corpo e, claro, também para os cabelos. A biotina, por exemplo, pode ser encontrada em produtos específicos para as madeixas e em alimentos como peixes e nozes.
Lojas especializadas também vendem suplementos de biotina, mas para evitar o consumo em excesso, é recomendado consultar um profissional de saúdes antes de comprá-la.

Veja Também

Argiloterapia: os segredos das cores da argila para os cabelos

Suor prejudica o cabelo?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher fica ferida após carro capotar em acidente na BR 482 em Cachoeiro
Imagem de destaque
Hospital MedSênior recebe selo nacional de excelência para UTI
Imagem de destaque
Como funciona o aviso-prévio em caso de demissão?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados