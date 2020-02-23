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Carnaval com chuva? Veja truques para curtir seu bloquinho numa boa

Com um look à prova d'água e o calçado certo, ninguém precisa perder a programação da folia

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 11:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 11:00
Carnaval na chuva: ideias de looks à prova d'água Crédito: Reprodução
Você que vai seguir a programação de bloquinhos de rua, prepare-se: o feriadão vai ser mesmo de chuva, suor e cerveja. Sim, vai chover durante todo o Carnaval. Mas não precisa desanimar! Com truques certos, dá para curtir a folia numa boa sem estragar a fantasia.
Aproveita que o body está com tudo este ano. A peça é ideal porque, assim como o maiô, pode molhar à vontade.  Pode ser também um tope de lycra! Aí, um shor jeans, uma sainha de tule ou uma hot pant, outra tendência... Pronto! O look fica intacto e à prova d'água. 

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Agora, se a frente fria apertar, pode apostar numa capa de chuva colorida por cima ou compra um kimono de paetê superestiloso para arrasar! 
Debaixo de chuva, os acessórios terão uma utilidade maior, não irão apenas ornar seu look.  Por isso, se for usar pochete, escolha uma que não seja de tecido para não molhar os objetos internamente. Melhor as de plástico. Vale colocar o celular dentro de um saquinho de plástico também, por garantia.
Carnaval com chuva? Aposte em acessórios à prova d'água Crédito: Reprodução
Falando em acessório, se não quiser ficar encharcada, vale levar guarda-chuva para a folia. Por que não? Escolha um bem colorido, que vá compor com a fantasia.
O calçado é uma questão à parte e muito importante, afinal, ninguém merece ficar com os pés ensopados. Já que terá que passar por poças de lama no trajeto dos blocos, melhor é optar por sapatos fechados, como tênis, desde que não sejam de lona ou pano. As sandálias de plástico são uma boa, já que não estragam com água. Só cuidado porque ficam um pouco escorregadias. 
Carnaval com chuva? Veja ideias de looks para curtir os bloquinhos Crédito: Reprodução
E nos cabelos? Esqueça a escova ou um penteado elaborado. Um coque ou trança funcionam bem na chuva. Deixe em casa a tiara com plumas e flores delicadas. Escolha adereços menos complicados e que não fiquem horrorosos em contato com a água. Se puder, vá com cabelo preso e, no máximo, com um arco de plástico ou EVA.

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Ah! Não precisa nem dizer que a maquiagem precisa ser à prova d'água também, né? Se ousar fazer pinturas temáticas no rosto, pode virar uma meleca só. Então pense em abortar a ideia de ir de palhacinha, por exemplo, ou o resultado será mesmo cômico.
No mais, entre no clima descontraído do carnaval e encare o lema "está na chuva, é pra se molhar". Se jogue!

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