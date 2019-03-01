Saiba como se livrar do glitter das maquiagens de carnaval

Maquiagem com brilho dourado de glitter e boca metalizada para o carnaval por André Leite Crédito: Pedro Permuy

A cada carnaval, as fantasias da folia se reinventam. Só o que não pode faltar nas passarelas do samba é brilho, pedraria e, é claro, glitter. Acontece que, quanto mais brilha, mais quer dizer que ele - o glitter - vai ficar grudado na nossa pele. Parece interminável o trabalho dos demaquilantes nesses pós-bloquinhos, mas existem formas mais fáceis de fazer todas as partículas saírem de um jeito mais fácil.

Não precisa atear fogo, nem passar óleo de cozinha. Muito menos se desesperar. Nos piores dos casos a fita adesiva entra em ação e remove praticamente todos os glitters. Mas, antes desse artifício, um bom demaquilante ou lenços umedecidos são boas saídas para se livrar dos brilhinhos.

O maquiador Leon Recla destaca que um bom hidratante e lenços precisam estar à mão. "A melhor maneira é usar um lenço umedecido e, em seguida, um sabonete neutro ou próprio para remover maquiagem", frisa.

Para ele, é só repetir o processo várias vezes para que todas as partículas brilhosas sejam removidas do rosto e do corpo. Leon alerta que não se deve misturar mais de um tipo de demaquilante, também, para que a pele não fique irritada. "Nada de passar o lenço e depois ainda querer usar algum demaquilante. Use um ou o outro, e só ele", relata.

De acordo com o maquiador, depois de remover todo o glitter, mesmo que ainda restem alguns brilhinhos - porque faz parte -, é crucial que seja utilizado algum hidratante na pele inteira para devolver o viço. "É bom para regular o pH da pele e hidratar", conclui.

GLITTER NO CABELO

É muito comum, nos penteados da folia, o pessoal também apostar no glitter e brilho nos cabelos. De acordo com o maquiador do Naturlich, Rammys Teixeira, nesse caso o melhor é azeite de cozinha.

"Coloque um pouco de azeite de cozinha na palma das mãos e esfregue espalhando bem. Com as mãos 'untadas’' massageie o couro cabeludo suavemente e depois espalhe também nos fios. Depois, entre no banho e lave o cabelo normalmente. O azeite faz com que o glitter escorregue mais facilmente pelos cabelos", ensina.

Segundo Rammys, tanto no rosto quanto no corpo, o procedimento pode ser o mesmo, mas o azeite pode ser substituído por óleos corporais ou até mesmo óleo de coco. "Da mesma forma, você vai colocar um pouco do produto nas mãos e com delicadeza espalhar pelo corpo. Depois é só exaguar", diz.

O maquiador também defende o uso da fita adesiva em alguns casos, mas destaca que é só ter cuidado ao manusear o material, que se usado de forma incorreta pode machucar a pele. "A fita adesiva, dessas finas e transparentes, também são um ótimo recurso para retirar o glitter da pele, já que ele irá grudar na fita. Apenas tenha cuidado com as áreas com mais pelos, para não se machucar", finaliza.