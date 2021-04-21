Cabelos: saiba quais são os cuidados que se deve ter com as receitas caseiras

O óleo de coco, o mesmo usado para cozinhar, dá uma falsa sensação de hidratação e umectação Crédito: Freepik

Quando se trata de cuidar da saúde dos fios, todas as opções são válidas, certo? Errado! “Todo cuidado é pouco, principalmente no que diz respeito às receitas caseiras”, afirma a terapeuta capilar Camila Zanoni.

A especialista fala que é muito importante manter cabelos e couro cabeludo saudáveis, principalmente neste período de pandemia, onde é muito comum queixas de queda de cabelo. “Receitinhas com babosa, vinagre, café, são as mais conhecidas. Porém, nem tudo que é natural é indicado para fazer de qualquer jeito e em qualquer cabelo. É preciso orientação profissional antes de usar qualquer tipo de produto nos cabelos, pois pode causar alopecia , dermatite e outras inflamações”, explica.

Olívia Mara Sarandy é adepta desses procedimentos feitos em casa. A cozinheira, de 58 anos, fala que costuma usar óleo de coco e mel para hidratar os fios. “Pelo menos uma vez por mês eu faço uma mistura e deixo agir por alguns minutos”.

Camila explica que o óleo de coco, o mesmo usado para cozinhar, dá uma falsa sensação de hidratação e umectação. O produto muda sua textura de acordo com a temperatura, em temperatura fria ele fica sólido e na quente ele fica líquido.“Isso também ocorre nos fios, ficando resíduo do óleo no cabelo, quando em contato com o ar-condicionado, por exemplo, ele enrijece na fibra deixando aspecto de ressecamento. No couro cabeludo pode gerar dermatite.”

Babosa e vinagre

Quem recentemente também revelou que gosta dessas receitinhas é o cantor e compositor Rod Stewart. Ele disse que para manter o cabelo espetado, marca registrada do artista, usava maionese nos fios. Camila explica que a maionese deixa os cabelos com aspecto pesado e mais oleosos.

“Qualquer produto a base de óleo, quando aplicado diretamente nos fios, não terá a emoliência adequada para promover o benefício esperado. Além disso, retirar o produto dos cabelos se torna muito mais difícil, deixando resíduos que podem se acumular no fio e no couro cabeludo, evoluindo para uma reação alérgica severa”.

Já a babosa pode conter substâncias tóxicas e causar dermatite, além do ressecamento dos fios. "Isso se utilizada pura, sem misturar em cremes", diz a profissional. O vinagre afina o cabelo, resseca os fios e pode quebrar a fibra.