Adeus, olheiras: tratamentos podem suavizar as temidas manchas

Fórmulas naturais veganas e procedimentos realizados em clínicas podem ajudar a suavizar as manchas Crédito: Reprodução

O período de enfrentamento da pandemia, desde a chegada do novo coronavírus, motivou também o surgimento de alguns problemas. Um deles é o cansaço com a mudança na rotina e, por consequência, o aparecimento de olheiras. Com o uso obrigatório da máscara de proteção, a região dos olhos fica ainda mais evidente. Por isso, alguns cuidados  que vão desde as fórmulas naturais e veganas até os procedimentos realizados em clínicas  podem ajudar a suavizar essas tão temidas manchas.

A dermatologista Lívia Borges indica algumas receitas caseiras que podem ser eficazes no combate das olheiras. Um dos clássicos é o pepino, que pode ser usado frio, aplicando-se as fatias nos olhos fechados por 10 minutos. Ele possui vitamina E, ajuda a clarear a pele, além de refrescá-la e hidratá-la. A camomila também tem uma ação calmante e anti-inflamatória para essa região. Aqueles saquinhos com que fazemos o chá podem ir para a geladeira, depois que a bebida for feita, e ser usados para uma compressa por 20 minutos, ajudando a amenizar o tom arroxeado das olheiras, orienta.

Outra aliada no combate às manchas é a maçã. É preciso fazer uma espécie de purê, depois dela cozida, para aplicá-la na região das olheiras, deixando agir por 15 minutos. Assim, os efeitos da fruta, que tem propriedades tonificantes, serão potencializados para iluminar a região ao redor dos olhos. O óleo de amêndoa também pode ser usado de forma bem simples, com duas gotas massageando a área ao redor de cada um dos olhos por cerca de cinco minutos, sugere.

COMPRESSA

Se além do cansaço as noites mal dormidas ou a falta de sono estão constantes neste período, ocasionando as olheiras, uma boa opção também indicada pela médica é fazer uma compressa com a infusão de pétalas de rosa e água quente. As pétalas da flor podem ser fervidas com água. Quando estiverem mornas, coloque-as em algodões por 20 minutos nas olheiras. Com certeza o efeito será bem positivo, comenta.

A coloração mais escura abaixo dos olhos pode incomodar muitas pessoas, e há diversas causas que envolvem a formação das olheiras, como: vascularização das pálpebras, genética, noites em claro, estresse, cansaço, atrito, entre outros motivos. De acordo com a dermatologista, para cada uma dessas situações há um tratamento diferente, com o objetivo de clarear a pele. Confira abaixo algumas indicações apontadas pela especialista.

PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS PARA COMBATER OLHEIRAS:

Microagulhamento: é um procedimento dermatológico baseado em diversas agulhas com diâmetro e comprimento específico para cada indicação, que perfuram as camadas da pele para estimular o colágeno da região, devolvendo a firmeza da derme. Pode ser utilizado também para tratar cicatrizes de acne, estrias, flacidez, calvície e até mesmo manchas.

Peelings: um dos diversos objetivos dessa técnica para melhorar a aparência da pele é promover o alívio das rugas, das linhas de expressão e das manchas, por estimular a renovação celular e ajudar a eliminar o pigmento concentrado, auxiliando no clareamento de áreas escuras, como é o caso das olheiras.

Preenchimento com ácido hialurônico: ajuda a amenizar a aparência de olheiras profundas que surgem devido à perda de sustentação da pele, com o aumento da flacidez  que acontece em pessoas de idade mais avançada ; e a diminuir o visual de cansaço, dando um aspecto mais jovial ao rosto.

Ultraformer: o equipamento pode ser utilizado com a finalidade de reduzir a flacidez e as bolsas, localizadas abaixo dos olhos, além de elevar a produção de colágeno. Oferece resultados significativos já na primeira sessão.

Fios de polidioxanona (PDO): nesta técnica utilizam-se linhas de fibra de colágeno na parte subcutânea para sustentar e suturar a pele, de modo que fique uma cicatriz menos visível no rosto. É uma espécie de lifting facial com fios de PDO, que possui indicação terapêutica na prevenção da flacidez e da perda de volume facial com sua técnica e propriedades que estimulam a produção de colágeno.