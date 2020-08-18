Conheça alguns cuidados para manter a pele saudável

Além dos cuidados com a pele, também é fundamental beber bastante água e ter uma dieta equilibrada Crédito: AdobeStock

Os banhos quentes costumam ser tentadores com as temperaturas mais baixas, assim como a exposição ao sol, em especial após os últimos meses em que muitas pessoas passaram mais tempo dentro de casa. Mesmo sendo relaxantes, acabam deixando a pele ressecada. E, para quem deseja manter a saúde em dia, torna-se indispensável apostar na hidratação corporal e na limpeza eficiente com produtos específicos para cada tipo de pele. Além do uso diário do filtro solar, especialistas aconselham beber bastante água e selecionar uma dieta equilibrada.

"Dispensar as buchas e o excesso de sabonete também influenciam. A esfoliação da pele deve ser feita, em média, uma vez por semana com produtos ideais", explica o dermatologista Samir Blunck. Segundo ele, é importante contar com a ajuda médica para identificar o tipo de pele e tratá-la da melhor forma.

"Para manter a pele saudável, também é importante ingerir muita água. Alguns alimentos devem ser evitados e consumidos de forma moderada, como enlatados, embutidos, produtos gordurosos e bebidas alcoólicas", acrescenta Blunck.

Segundo o dermatologista Samir Blunck, é importante contar com a ajuda médica para identificar o tipo de pele Crédito: Rede Farmes/Divulgação

Cuidado diário

A farmacêutica Beatriz Sanson, que atua há mais de 10 anos na Rede Farmes, aponta que, neste período de pandemia, as pessoas têm demonstrado maior preocupação com a pele. "No dia a dia na farmácia, vejo que aumentou bastante a procura por produtos de cuidados corporais e faciais. Ao passarem mais tempo em casa, as pessoas estão descobrindo o prazer do autocuidado", ressalta.

De acordo com a farmacêutica, é muito comum o público buscar orientações sobre o passo a passo da hidratação para diferentes tipos de pele. "Geralmente, recomendamos o uso dos dermocosméticos, que são produtos com maior capacidade de penetração na pele e maior efetividade no tratamento. Já os cosméticos comuns agem somente nas primeiras camadas da pele e não possuem efeito prolongado", explica Beatriz.

Entre as alternativas oferecidas pelo mercado, a Rede Farmes apresenta ao público capixaba a linha de dermocosméticos Bem Cuidar, vendida em todo o Espírito Santo. Lançado no ano passado, o segmento conta com produtos para peles variadas, incluindo loção cremosa hidratante de ureia, creme de sebo de carneiro, água micelar, manteiga de cacau cremosa, loção oleosa a base de girassol, gel para massagem, entre outros.

"Com a qualidade em primeiro plano, a linha Bem Cuidar possui produtos exclusivos com os valores realmente acessíveis. As pessoas sempre voltam nas lojas da Rede Farmes para comprá-los novamente", complementa a farmacêutica Beatriz Sanson.

De acordo com a farmacêutica Beatriz Sanson, as pessoas estão mais preocupadas com a pele neste período de pandemia Crédito: Rede Farmes/Divulgação

Pensando na saúde ou na estética, o autocuidado regular com a pele é importante para proteger o maior órgão do corpo, além de ajudar na autoestima e longevidade.

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