Conheça as 3 espécies mais comuns de orquídeas e saiba como cuidar de cada uma

Mulher cuidando de orquídea Crédito: Shutterstock

Orquídeas são mais que um rostinho bonito no mundo das plantas. Suas flores exóticas com cores diversas atraem os olhares de nós humanos pela sua beleza. No entanto, elas superam a estética e são fundamentais para o equilíbrio ambiental.

Essas plantinhas milenares têm a polinização como principal função na natureza, e contribuem, portanto, com o ciclo de vida de diversos outros organismos, como as abelhas, borboletas, mariposas e até beija-flores que não estão interessados apenas na formosura de suas flores.

Donas de toda essa graça e contribuição ambiental, as orquídeas são ainda as queridinhas para todo “pai” ou “mãe” de planta e merecem um cuidado especial. Isso porque existem várias espécies delas, precisamente cerca de 25 mil, e cada uma necessita de um zelo diferenciado.

DIVERSIDADE

“Existem orquídeas que crescem no alto das árvores, as que crescem no solo, e tem ainda as que suportam sol e as que preferem sombras”, conta o jardinista e paisagista, Ramon Cussuol. De acordo com ele, as espécies mais comuns e que podem ser cuidadas dentro de casa são: Phalaenopsis, Denphal e Cattleya.

Apesar das especificações de cada uma, a designer floral Bruna Medeiros lembra que essas plantinhas são tropicais e, de forma geral, são bem resistentes. “Sendo uma planta tropical, a orquídea gosta de calor, porém, ela não gosta de vento e nem de sol direto. Elas preferem uma luz na meia sombra”, diz.

Ela conta ainda que o ideal é na hora da rega não deixar acumular a água no vaso. “O certo é nunca molhar as flores nem as folhas, somente a raiz da planta”, alerta. “É preciso ter ainda cuidado para não deixar a água acumular no vaso, porque o excesso é prejudicial para a orquídea”, orienta.

ESPÉCIES DE ORQUÍDEA MAIS COMUNS E COMO CUIDAR

O jardinista Ramon Cussuol destaca que os tipos mais comuns de orquídeas disponíveis nas principais floriculturas são as Phalaenopsis, Denphal e Cattleya. E os cuidados para cada uma dessas espécies tem suas próprias especificidades. Veja como cuidar de cada uma delas:

Phalaenopsis

A Phalaenopsis tem uma enorme variedade de cores e a durabilidade da sua florada pode ser de até 3 meses Crédito: Ramon Cussuol

Essa é a mais popular e a que faz todo mundo ter vontade de colecionar, pois tem uma enorme variedade de cores e a durabilidade da sua florada pode ser de até 3 meses. A Phalaenopsis é uma orquídea que aprecia luz natural abundante, porém, o sol somente no início da manhã ou no fim de tarde.

Normalmente, ela é encontrada em potes transparentes, o que facilita observar suas raízes. Uma dica é regar sempre que as raízes estiverem cinzas e não regar quando estiverem com um tom esverdeado. Na hora da rega, leve o vaso para baixo de uma torneira e regue abundantemente as raízes.

Denphalen

A Denphalen atrai muitos beija-flores no período de florada, que dura 30 dias Crédito: Ramon Cussuol

Esta é uma orquídea de flores menores, mas ornamentais. Florescem durante todo o ano e sua florada dura cerca de 30 dias. Essa orquídea atrai muitos beija-flores no período de florada. E como as outras, ela aprecia luz abundante.

O sol do início da manhã ou fim de tarde irá incentivá-la a florescer mais. A rega deve ser em boa quantidade e feita sempre que o substrato secar. Antes de regar use a ponta do dedo para conferir a umidade do substrato.

Cattleya

A Cattleya é tipicamente brasileira e de floração muito exuberante, muitas vezes perfumada. Crédito: Ramon Cussuol

A flor considerada rainha do sertão é uma orquídea tipicamente brasileira e de floração muito exuberante, muitas vezes perfumada. Sua floração dura cerca de 15 dias. Ela aprecia luz natural, mas deve-se evitar a incidência da luz solar direta.