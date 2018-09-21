ES aumenta produção de orquídeas e atrai amantes da planta

Isabela e Luiz Felipe, a paixão acabou virando um negócio Crédito: Carlos Alberto Silva

Belas florações de pétalas delicadas, com diversas cores, tamanhos e formas. Essas são as características cenográficas das orquídeas, plantas que provocam um misto de sentimentos em muitos capixabas. O Espírito Santo reúne os apaixonados pela reprodução de novas espécies, orquidófilos em busca de seus conhecimentos biológicos, e os "orquidoidos", pessoas que as compram aos montes para contemplar e decorar suas casas e apartamentos.

O casal de Vila Velha Isabela Azeredo Silva e Luiz Felipe Cunha Mendonça, ambos de 48 anos, vive essa paixão há mais de 15 anos. Eles construíram um orquidário no quintal de casa e o amor virou até negocio.

Ganhei a primeira orquídea do meu marido. Ela me conquistou porque ficou seis meses com floração. Aí pensei: como um planta dura seis meses com floração? Me encantei rápido por elas, relatou Isabela, que encontrou nos cuidados das orquídeas uma forma de tratamento para depressão.

Luiz explica que nesse tempo o casal passou por fases no cultivo de orquídeas, inclusive foram, por muito tempo, orquidoidos, com compras desenfreadas de plantas em exposições. Hoje, o orquidário do casal possui mais de 200 espécies, e eles dividem o tempo nos cuidados das orquídeas, venda e transmissões ao vivo nas redes sociais, em que ensinam formas de cultivo.

Quando você é um 'orquidoido' você quer todas as espécies do orquidário. Vai na exposição e sai comprado. Até que você se estabiliza e começa a selecionar as que se adaptam mais a sua casa, pelo gosto, formato, etc, disse o engenheiro que hoje é um grande conhecedor das plantas.

Alexssandro ganhou a primeira orquídea quando tinha 10 anos. Hoje tem 40 plantas na varanda de sua casa Crédito: Carlos Alberto Silva

Amor de gerações

E você acha que cuidar de orquídeas é coisa de pais a avós? Nada disso! Jovens também foram arrebatadas por essa paixão. O designer gráfico Alexssandro Mello Furtado, de 27 anos, natural de Conceição da Barra, região Norte do Estado, ganhou sua primeira muda aos 10 anos de idade, e hoje cuida de mais de 40 plantas na varanda de sua casa, em Goiabeiras, Vitória.

Eu tinha uns 10 anos quando minha vizinha me deu a primeira orquídea. Ela ficou sete anos para florescer pela primeira vez, mas quando começou foi um espetáculo. Na casa dela (da vizinha) vi que aquelas plantas eram diferentes. Plantadas em madeira, penduradas em árvores e algumas muito pequenas estavam floridas. Fiquei encantado, relembrou o jovem apaixonado.

Alexssandro já foi também um orquidoido, mas hoje busca selecionar as espécies que compra para cultivar. Agora estou um pouco seletivo, então devo comprar plantas que custam de R$ 200 a R$ 500. É um planejamento que tem que se fazer. Se você for rico você consegue mais fácil. Mas o segredo é ser paciente é comprar plantas novas, disse.

Cida encontra no cuidado com as orquídeas uma forma de relaxar. "Quando estou nervosa, venho para cá e começo a cuidar delas. Aí passa a angústia do coração" Crédito: Carlos Alberto Silva

Orquideoterapia

A paixão pelas orquídeas é mais que um hobby para muitas pessoas. Se tornou terapia, fator de ganho de saúde e de auxílio para o tratamentos de muitas doenças emocionais, como a depressão e síndrome do pânico. As plantas retribuem de forma generosa a atenção, cuidado e carinho que recebem.

Isabela Azeredo Silva, 48 anos, dona de um orquidário em Guaranhuns, Vila Velha é grata as plantas que se dedica diariamente. Estava com depressão e tomava 12 comprimidos todos os dias, mas, aos poucos, seu tempo foi tomado pelo afeto presente no contato cotidiano com as orquídeas.

A ocupação da mente faz a gente não pensar em nada. Ficava muito sonolenta com os remédios e não conseguia cuidar das minhas plantas. Aos poucos fui diminuindo as doses. As orquídeas são minha cura, cada raizinha é uma alegria em saber que eu consegui cultivar e fazer florescer, valoriza Isabela que ensina que divide sua experiência em seu canal no Youtube.

A dona de casa, Cida Teixeira, 50 anos, verifica diariamente as dicas de Isabela, que carinhosamente chama de Bela. A proximidade da internet as deixaram íntimas. Bela ajudou Cida a recuperar uma orquídea de grande valor sentimental, a primeira que ganhou do marido há 12 anos atrás, época em que sua mãe estava muito doente, e que depois veio a falecer.

A lembrança que me vem na mente quando a vejo é a minha mãe. Estou doida pra ela dar flor logo, para relembrar a cor que era, disse.

Cida guarda uma história difícil de ser contada, e as orquídeas são seu porto seguro nas horas que as lembranças a afligem. Aprendi a gostar ainda mais das orquídeas depois que sofri um acidente de carro, foi quando conheci a Bela. Isso ajudou a me aliviar. A gente coloca para fora a tensão que a gente tem. Quando estou nervosa venho para cá e começo a cuidar delas. Aí vai passando aquela angústia do coração.

. Crédito: .

Saber cuidar é um desafio

Apesar de o Espírito Santo ser o berço da maioria das espécies de orquídeas do país, seu cuidado é um desafio, inclusive para os capixabas. Plantas sem floração estão espalhadas aos montes por erros de cultivo. Ela não aceita excesso de água. Tem que ser um substrato que você molha e drena bem a água. É mais fácil matar a planta com água do que com a falta dela, disse orquidófilo especialista no cultivo de orquídeas, Aloísio Falqueto.

Segundo o engenheiro Agrônomo José Antônio Bissoli Filho, quem quer cuidar de orquídeas, seja em casa, apartamento ou sítio tem que pesquisar e entender o que a planta precisa.

Na natureza ela vive no tronco das árvores, então ela pega bastante luz e pouco sol, e na sua casa você tem que oferecer esse ambiente, explicou.

Já que as orquídeas não gostam de muita água, a dica é molhar apenas duas vezes na semana. Durante esse processo é importante ainda fazer a adubação no período de 15 em 15 dias. Como na natureza ela vai pegar os resíduos que descem da árvore e vai estar adubada naturalmente. Na sua casa você vai comprar adubos prontos para borrifar nas plantas, disse Bissoli. E se você tem em casa uma orquídea que está anos sem florescer fique atento: ela pode não ter completado o ciclo para floração, e por isso a dica é ter paciência. Mas se ela já deu flores, procure saber de quanto em quanto tempo isso acontece.

Às vezes Paula vai à rua apreciar as flores, mesmo à noite, depois do trabalho. Mas os moradores do bairro gostam mais de contemplá-las durante o dia Crédito: Carlos Alberto Silva

Rua da Mata da Praia vira esquina das orquídeas

Muito cobiçadas para a decoração, as orquídeas evoluíram historicamente para se manter e se reproduzir em ambientes diferentões, como em cima de árvores e pedras. São poucas as espécies que necessitam da terra. E, se é bonito contemplá-las no orquidário ou na sala de casa, imagine pelas ruas de seu bairro.

Uma das vias de Mata da Praia, em Vitória, ganhou esse toque especial. É a Travessa Mário Corteletti, onde um de seus trechos ficou conhecido como a esquina das orquídeas graças ao trabalho dedicado da família da engenheira Paula Barcellos Tommasi Corrêa, de 46 anos.

Geralmente a gente compra as orquídeas na feira e as flores têm uma durabilidade de cerca de 60 dias. Depois disso a gente coloca nas árvores da rua, explicou Paula que  com a ajuda do marido Gustavo e os filhos João Paulo, 22, e Mariana, 19  se diverte nos finais de semana deixando a cidade mais bonita. E ainda tem companhia da golden Retriever Luna, que acompanha tudo de perto.

A ação da família começou há sete anos bem em frente ao prédio. Começaram plantando as orquídeas no galhos da árvore que ficam próximos à varanda do apartamento. Nessa árvore tem umas 20 orquídeas plantadas, dessas, cinco estão florindo agora. O legal é que ficam na minha janela, disse orgulhosa.

A primeira árvore logo ficou abarrotada de plantas, mas o trabalho da família não parou. Eles acabaram estendendo essa bonita iniciativa para outras árvores da rua. Hoje, quem passa é só elogios. Seja no passeio matinal ou de fim de tarde dos casais, idosos, pais e seus filhos.

Se você ficar uma hora parado lá, você fica encantado com casais idosos que param e tiram foto. Todos ficam impressionados com a quantidade e a beleza, fotografam e compartilham a fotografia nas redes sociais, disse Paula deslumbrada.

Cássio: "Elas ficam lindas na decoração de qualquer ambiente" Crédito: Sulivan Silva

Elas deixam ambientes e festas mais chiques

As orquídeas são plantas sofisticadas que combinam com diversos ambientes. O custo pode ser caro, mas algumas espécies comerciais de cattleya e híbridos podem ser encontrados em supermercados e floriculturas no valor que varia de R$ 30 a R$ 80. Essas plantas são as mais usadas na decoração de casas, apartamentos e escritórios.

O decorador Cássio Domingues confirma: as orquídeas de diversas cores, tamanhos e formatos são as queridinhas da decoração por causa de sua durabilidade. Demora um ano para florir, mas em compensação você coloca na sala, no escritório, no consultório e fica um espetáculo. Ela tem um custo alto, mas tem uma duração fantástica, disse Cássio.

O decorador afirma que as orquídeas passaram a substituir plantas artificiais. Algo super positivo, pois as flores originais dão leveza aos ambientes. Ela dá estilo. Por isso as pessoas optam por uma flor plantada. Se você faz uma jarra de flores, em dois três dias ela não resiste, já a orquídea enriquece, fica melhor com o tempo, avalia.

E se você quer decorar sua casa ou trabalho fique atento as dicas de Cássio: em lugares claros, como consultório médico, use orquídeas coloridas, mas se seu ambiente for cheio de referências, as orquídeas brancas combinam mais.