Adeus, mesões! Como serão os escritórios após a pandemia de Covid-19

A imobiliária Cushman & Wakefield criou o conceito Six Feet Office em seu escritório em Amsterdã, com mais espaço e novas linguagens gráficas para marcar o distanciamento Crédito: Cushman & Wakefield/Divulgação

Para muita gente, o home office veio para ficar. Mas quem tiver que voltar para o escritório quando a pandemia acabar vai encontrar um ambiente bem diferente do de antes. As empresas já estão reformulando seus espaços para torná-los seguros do ponto de vista sanitário, ou seja, à prova de coronavírus.

Prepare-se para muitas mudanças. Em princípio, pode parecer estranho ver os colegas todos de máscara, separados por divisórias e evitando contato físico - esqueça abraços, apertos de mão, festinhas. Como num filme de ficção científica, aparelhos vão medir a temperatura corporal de quem entrar no prédio e sensores e aplicativos vão alertar sobre a aproximação de outras pessoas. Portas vão se abrir automaticamente ou por comando de voz.

O novo normal do mundo corporativo pede esses cuidados. Mas não ficará só nisso.

Alguns locais sofrerão adequações de layout para permitir a acomodação de uma capacidade menor de funcionários (já que talvez uma maioria continue trabalhando de casa), mais ventilação, criação de áreas de convivência ao ar livre. Só para citar alguns exemplos.

Futuras construções já virão com uma nova concepção arquitetônica. A empresa imobiliária internacional Cushman & Wakefield, com sede na Holanda, criou um protótipo de escritório com um conceito de design chamado de Six Feet Office. Assim, as mesas receberiam demarcações no piso, obedecendo à regra dos seis pés do distanciamento social, recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Desinfecção

A companhia elaborou um guia de instruções para reabertura do local de trabalho, que prevê, entre centenas de outros protocolos, a adoção de mobiliário com material de fácil desinfecção e que não se degradem com os produtos de limpeza. Remova as cadeiras estofadas em tecido ou considere cobrir o estofamento de tecido com filme plástico para facilitar a limpeza, sugere o documento.

Um documento de 30 páginas da multinacional americana Steelcase recomenda, entre outras coisas, que as companhias deverão instalar sensores para reduzir o toque e para medir diferentes aspectos do bem-estar, possivelmente incluindo comportamentos ou ações que indicam doenças.

Priscilla Loureiro, arquiteta e urbanista doutoranda da USP, professora da Universidade Vila Velha, destaca que a pandemia não decretou o fim dos escritórios.

A primeira coisa que as pessoas imaginam é que os escritórios vão praticamente perder o sentido, diminuir em termos de área, até que daqui a pouco não valha a pena construir sala comercial, ter espaços corporativos. Na minha visão isso não vai acontecer. Esses espaços permitem interação, colaboração, processo imersivo na discussão dos problemas, conversas informais. Quando você não tem isso você perde muito em eficiência, na tomada de decisões, por exemplo, analisa.

Distância: 2 metros

Para a professora, há, no entanto, a necessidade de um novo layout. Dos anos 1990 para cá, a gente viu uma maior integração dos ambientes de trabalho, com salões abertos, não tão compartimentados. Isso aconteceu em vários países, no Brasil também. Surgiram estações lineares, em que as pessoas ficavam separadas por um metro de distância, um computador ao lado do outro. Uma mesona única de trabalho. Isso não vai ser mais possível. A distância vai ter que ser de dois metros, mais significativa para manter a segurança. E talvez, para isso, a solução seja voltar com as estações celulares, com barreiras pequenas delineando o espaço de cada um. Não são cubículos fechados de forma alguma!.

Isso já está acontecendo no retorno ao trabalho em países europeus e na China, segundo ela. Lá se trabalhava, originalmente, com uma configuração de uma pessoa a cada cinco metros quadrados. E agora, está se cogitando uma pessoa a cada 10 metros quadrados corporativos. É um salto enorme! O dobro de distância.A demanda especial será maior. Mas isso não significa crescer os espaços dos escritórios, porque o home office passará a ser uma realidade. As pessoas podem trabalhar por escalas, em horários diferentes.

Isso exigirá, diz Priscilla, uma mudança de comportamento também. Aí entra uma questão de higiene importante, porque as pessoas vão compartilhar estações de trabalho. Na mesma mesa se sentarão pessoas diferentes em horários diferentes. Cada funcionário pode ter seu kit de limpeza, por exemplo.

Para a arquiteta e professora universitária Angela Gomes, a pandemia do novo coronavírus leva à reinvenção dos ambientes corporativos. Segundo ela, não necessariamente o futuro será de planos fechados, mas a densidade nos escritórios será alterada. Para se adequarem aos novos protocolos para compartilhamento dos espaços, algumas empresas terão de fazer pequenos ajustes em busca de postos de trabalho seguros, enquanto outras precisarão de uma repaginada geral, que resulte em mais eficiência, criatividade, inovação e, por que não?, mais felicidade, afirma.

Angela também acredita que a questão sanitária irá impor, já a curto prazo, o esvaziamento dos escritórios. A densidade de ocupação vai ser reduzida, num primeiro momento por questão sanitária, a dois metros entre funcionários. Claro que há variações em função de cada tipo de empresa. Mas isso dá um presencial médio de 50% na empresa para manter esses 2 metros de distância. Vai ser preciso manter equipes remotamente e algumas no modelo presencial.

Bem-estar

As empresas, observa Angela, vão ter que seguir regras sanitárias, mas também terão que se preocupar com o bem-estar dos empregados.

As mudanças na estrutura física não precisam deixar o local com cara de hospital. Tem que ter humanização, mesmo com todas as novas normas. Haverá um maior cuidado com a higiene, mas isso tem que ser feito sem um peso enorme, incorporado como uma questão de educação. É difícil, mas não precisa ser um sofrimento. É importante pensar na saúde mental, reduzir o estresse, para que as pessoas possam produzir no trabalho de forma qualitativa. Elas não podem trabalhar tensas, preocupadas, paranoicas, comenta.

Veja algumas das mudanças