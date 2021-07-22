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Olimpíadas do Japão

Time Brasil irá com o número mínimo de participantes na cerimônia de abertura

Devido à pandemia, o COB definiu que apenas os porta-bandeiras Bruno Rezende (Vôlei) e Ketleyn Quadros (Judô), o chefe da Missão, Marcos La Porta e um oficial administrativo participarão do ato nesta sexta-feira (23)

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 11:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2021 às 11:11
Bruninho e Ketleyn Quadros serão os porta-bandeiras na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas
Bruninho e Ketleyn Quadros serão os porta-bandeiras na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas Crédito: Divulgação/Time Brasil
O Time Brasil participará da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 nesta sexta-feira, dia 23, representado pelo número mínimo exigido de atletas e oficiais. Os porta-bandeiras Bruno Rezende (voleibol) e Ketleyn Quadros (judô) serão acompanhados pelo Chefe de Missão Marco La Porta e por mais um oficial administrativo. A decisão foi tomada levando-se em consideração a segurança dos atletas brasileiros em cenário de pandemia, minimizando riscos de contaminação e contato próximo, zelando assim pela saúde de todos os integrantes do Time Brasil.
Leia mais sobre as Olimpíadas no site especial de A Gazeta
A missão brasileira respeita a importância e simbolismo da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos. Bruno e Ketleyn serão legítimos representantes de toda a delegação e irão honrar os mais elevados Valores Olímpicos ao entrarem com a Bandeira do Brasil no Estádio Olímpico de Tóquio.

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