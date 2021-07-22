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Judô em Tóquio

Nacif Elias encara judoca do Tajiquistão na estreia em Tóquio

Capixaba que representa o Líbano faz sua primeira luta nas Olimpíadas 2020 na próxima segunda-feira

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 05:35

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

22 jul 2021 às 05:35
Nacif Elias x Akmal Murodov
Nacif Elias x Akmal Murodov Crédito: Emanuele Di Feliciantonio e Gabriela Sabau/IJF
A Federação Internacional de Judô (IJF) realizou, na madrugada desta quinta-feira, o sorteio das chaves olímpicas para os Jogos de Tóquio 2020. O capixaba Nacif Elias, que vai defender pela segunda vez o Líbano, vai encarar um judoca do Tajiquistão, na próxima segunda-feira, a partir das 23h (de Brasília), na Arena Nippon Budokan.
Nacif, que ocupa a 76º posição no ranking da categoria até 81kg, vai enfrentar Akmal Murodov, de 25 anos e 53º. O tajique tem como seu melhor resultado em 2021 o sétimo lugar no Asia-Oceania Senior Championships.
Caso vença, o capixaba vai enfrentar o judoca da Coreia do Sul, Sungho Lee, 26º do ranking da IJF, no mesmo dia.
Na competição dos Jogos de Tóquio, os judocas que vencerem todas as suas lutas disputam a final. Quem perder uma luta antes da final, ainda tem a chance de ir para a repescagem para tentar a medalha de bronze.

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