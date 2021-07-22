Nacif Elias encara judoca do Tajiquistão na estreia em Tóquio

Nacif Elias x Akmal Murodov Crédito: Emanuele Di Feliciantonio e Gabriela Sabau/IJF

A Federação Internacional de Judô (IJF) realizou, na madrugada desta quinta-feira, o sorteio das chaves olímpicas para os Jogos de Tóquio 2020 . O capixaba Nacif Elias, que vai defender pela segunda vez o Líbano, vai encarar um judoca do Tajiquistão, na próxima segunda-feira, a partir das 23h (de Brasília), na Arena Nippon Budokan.

Nacif, que ocupa a 76º posição no ranking da categoria até 81kg, vai enfrentar Akmal Murodov, de 25 anos e 53º. O tajique tem como seu melhor resultado em 2021 o sétimo lugar no Asia-Oceania Senior Championships.

Caso vença, o capixaba vai enfrentar o judoca da Coreia do Sul, Sungho Lee, 26º do ranking da IJF, no mesmo dia.