Vôlei de Praia: capixaba Alison estreia contra dupla argentina nas Olimpíadas

Alison e Álvaro Filho, dupla do Vôlei de Praia do Brasil, estreia contra os argentinos Julian Azaad e Nicolas Capogrosso Crédito: Divulgação/MPC Rio

A rivalidade entre Brasil e Argentina ganhará um novo capítulo logo nos primeiros dias de disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio . Mas se enganou quem achou que seria no futebol: o embate acontecerá no Vôlei de Praia. A dupla do capixaba Alison Cerutti e do paraibano Álvaro Filho, número quatro no ranking mundial, enfrentará os argentinos Julian Azaad e Nicolas Capogrosso, 21ª colocada no ranking. A bola sobe às 22h de Brasília, nesta sexta-feira (23), no Shiokaze Park Stadium.

Alison e Álvaro já enfrentaram duplas argentinas em outras oportunidades, mas será o primeiro duelo contra Julian e Nicolas. Os adversários não possuem uma trajetória vitoriosa como a dos brasileiros, mas, mesmo assim, o capixaba prefere pregar um discurso de respeito antes da partida que ele classificou como "primeira decisão".

"Estamos nos preparando para esse jogo como se fosse uma primeira decisão aqui em Tóquio. Esse é o espírito do nosso time. O nível do torneio é muito alto, estamos muito concentrados, focados, temos uma chave duríssima, e não há time fácil ou tradição que vença jogos. Respeitamos todos os adversários e vamos fortes em busca das vitórias, pensando sempre em um passo de cada vez", disse.

O capixaba Alison Ceruti, do Vôlei de Praia, estará nos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB

Estreante em Olimpíadas, Álvaro afirmou que estudou o jogos dos hermanos. Ele destacou a altura e o saque como principais aspectos dos adversários e ressaltou a habilidade da dupla argentina. O paraibano garantiu, porém, que a dupla brasileira dará o seu melhor para conseguir um resultado positivo na estreia.

"Temos estudando bastante o jogo deles, assistindo muitos vídeos. É um time alto, que saca e bloqueia bem também, uma dupla que tem bastante recurso, habilidosa e que merece todo o nosso respeito, porque ninguém chega aos Jogos por acaso, se não for por méritos. Estamos muito focados, fizemos a melhor preparação possível para as Olimpíadas e vamos dar o nosso melhor em quadra para vencer essa primeira decisão", destacou.