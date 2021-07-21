Conheça os 10 maiores medalhistas olímpicos de todos os tempos

NATALIE COUGHLIN - 12 medalhas

Michael Phelps está em outro patamar. O nadador americano tem 28 medalhas conquistadas em Olimpíadas, sendo 23 de ouro. Mesmo se ele não tivesse as três de prata e duas de bronze, o atleta ainda seria o maior vencedor da história. Nascido em Baltimore, nos Estados Unidos, Phelps disputou cinco edições dos Jogos Olímpicos. A primeira foi em Sidney, em 2000, ainda aos 15 anos de idade. Passou por Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, até chegar ao Rio de Janeiro em 2016. Phelps tem 36 anos, anunciou aposentadoria e não vai competir em Tóquio.

Nascida na Ucrânia, Larisa Latynina estreou em Jogos Olímpicos em 1956, aos 21 anos. A ginasta disputou três Olimpíadas, entre 1956 e 1964 - edição realizada no Japão. Foram 9 medalhas de ouro, cinco de prata e quatro de bronze. No total, a representante da antiga União Soviética tem 18 medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos.

Nikolai Andrianov também foi representante da ginástica soviética em Jogos Olímpicos. Em três Olimpíadas, Andrianov subiu 15 vezes no pódio. São sete medalhas de ouro, cinco de prata e outras três de bronze. Mais de 40 anos após sua última participação, ele continua sendo o recordista masculina de medalhas na ginástica. Andrianov morreu em 2011, aos 58 anos.

Edoardo Mangiarotti é o italiano com mais medalhas na história das Olimpíadas. Nascido em Milão, em 1919, o atleta da esgrima disputou cinco edições de Jogos Olímpicos. Entre 1936 e 1960, Mangiarotti conquistou 13 medalhas: seis de ouro, cinco de prata e duas de bronze. Ele morreu em 2012, aos 93 anos.

Três dos cinco maiores medalhistas da história são da ginástica artística. Em quinto lugar está o ginasta japonês Takashi Ono, que disputou quatro edições de Jogos Olímpicos. Foram 13 medalhas: 5 de ouro, quatro de prata e quatro de bronze. A última participação de Ono foi nas Olimpíadas de 1964, no Japão, país onde nasceu.

Ainda na ginástica artística, Boris Shakhlin (ao centro), representante da União Soviética, conquistou 13 medalhas. Entre 1956 e 1964, foram sete ouros, quatro de prata e duas de bronze. Ele morreu em 2008, aos 76 anos.

O sétimo maior medalhista olímpico nasceu na Finlândia. Paavo Nurmi, do atletismo, precisou de três Olimpíadas para conquistar nove medalhas de ouro. São 12 no total, sendo três de prata. Ele estreou nos Jogos em 1920. Paavo Nurmi morreu em 1973, aos 76 anos de idade.

Atleta russo da ginástica artística, Alexei Nemov tem quatro medalhas de ouro, duas de prata e seis de bronze. São doze conquistas no total. Nemov competiu em Atlanta 1996, Sidney 2000 e Atenas 2004.

A nadadora Dara Torres é a segunda de três atletas dos Estados Unidos no ranking de maiores medalhistas olímpicos. Ela conquistou doze medalhas em cinco edições dos Jogos, entre 1984 e 2008. São quatro de ouro, quatro de prata e quatro de bronze.