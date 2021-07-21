  • Com show de Marta, Brasil arrasa a China em sua estreia nos Jogos Olímpicos
Goleada

Com show de Marta, Brasil arrasa a China em sua estreia nos Jogos Olímpicos

Com dois gols de Marta e Debinha, Andressa Alves e Bia Zaneratto, equipe de Pia Sundhage aplica 5 a 0 nesta quarta-feira, em Miyagi, em jogo de forte atuação coletiva

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 07:52

Publicado em 

21 jul 2021 às 07:52
Brasileiras celebram um dos gols marcados
Brasileiras celebram um dos gols marcados Crédito: Sam Robles/CBF
A Seleção Feminina chegou em grande estilo nos Jogos Olímpicos. Com dois gols e show de Marta, Debinha, Andressa Alves e Bia Zaneratto balançando as redes, a equipe de Pia Sundhage aplicou 5 a 0 sobre a China nesta quarta-feira, em Miyagi, em jogo válido pelo Grupo F. Em atuação inspiradíssima, a equipe soube controlar o jogo e superar, inclusive, as oscilações defensivas da etapa final para se impor em campo.
Agora, as Guerreiras do Brasil, que têm três pontos voltam a campo neste sábado (24), às 8h (de Brasília). O duelo será contra a Holanda (que enfrenta a Zâmbia às 8h de Brasília), também em Miyagi.

Veja Também

Reveja a primeira live da equipe de A Gazeta que cobrirá os Jogos de Tóquio

Conheça os medalhistas olímpicos capixabas: Fábio Luiz, do vôlei de praia

CAUTELA EM CAMPO MINADO

As comandadas de Pia Sundhage recorreram à cautela na troca de passes para se desvencilharem da forte pressão inicial da China. A equipe adversária partiu para o ataque em bloco e chegou a levar perigo em cobrança de falta de Zhang Xin que passou rente à meta de Bárbara. Pouco a pouco, as brasileiras foram se sobressaindo e tiveram a primeira oportunidade.
Bia Zaneratto encontrou Duda na direita. A camisa 7 dominou a bola, serviu Marta, mas a "Rainha" não conseguiu o domínio e, ao tentar o chute, logo estava cercada pelas chinesas.

DE BIA ZANERATTO À RAINHA

A Seleção, porém, não demorou a refletir no placar seu domínio de ações. Bia Zaneratto roubou a bola da defensora e alçou para a área. Debinha surgiu com tudo e tentou de cabeça, mas sua tentativa parou no travessão. Após dividida de Bia, Marta surgiu na área e fulminou a rede.

AFINADAS

A Seleção tinha bom entrosamento para tomar as rédeas da partida e via Bia Zaneratto iluminada ao se lançar á frente. Após uma jogada na direita, a camisa 16 encontrou espaço para entrar na área e bater com veneno. A goleira Peng Shimeng se atrapalhou ao espalmar e a artilheira Debinha não perdoou.

CHINA LUTA PELA REAÇÃO

Em busca de uma nova postura, a técnica Jia Xiuquan fez uma mudança significativa na China ainda no primeiro tempo: a entrada de Wurigumula no lugar de Wang Yan tornou a equipa mais impetuosa. Zhang Xin cruzou e, após corte da zaga brasileira, Miao Siwen aproveitou um clarão na direita e chutou com perigo. Bárbara esticou-se para espalmar.

MOMENTOS DE TENSÃO

Na volta do intervalo, a Seleção Brasileira teve de lidar com agruras. Wang Shanshan avançou com liberdade e obrigou Bárbara a sair da área para evitar a conclusão da jogada. Em seguida, a camisa 11 chinesa passou como quis e bateu forte, mas a bola parou na trave esquerda. Na sobra, Miao Siwen mandou para longe.
A Seleção chegou a passar por novos apuros defensivos logo em seguida. Miao aproveitou cochilo brasileiro e finalizou, mas Bárbara saltou de maneira providencial para evitar o gol das chinesas. E contou com desvio caprichoso na trave.

MARTA RESOLVE

Aos poucos, o Brasil voltou a se aprumar em campo. Bia Zaneratto bateu rasteiro e a goleira chinesa mandou para escanteio. No lance seguinte, veio o terceiro gol das Guerreiras.
Marta cruzou e Bia Zaneratto foi desarmada pela defesa. No rebote, a camisa 10 bateu colocado, no cantinho da rede. Foi seu gol de número 12 em edições de Jogos Olímpicos, superando a canadense Christine Sinclair. Ambas estão atrás apenas da brasileira Cristiane, que tem 15 gols.

ANDRESSA ALVES ENCAMINHA A GOLEADA

A Seleção feminina sinalizou a goleada quando Andressa Alves fez um giro de corpo, entrou a área, e foi derubada por Wang Xiaoxue. A própria Andressa assumiu a responsabilidade e cobrou no cantinho, marcando o quarto gol. Com ampla vantagem, a equipe de Pia Sundhage viu Bia Zaneratto cruzar e Debinha concluir, mas a bola passou perto.

... E BIA ZANERATTO DEIXA O DELA!

Um dos destaques da partida, Bia Zaneratto lutou até conseguir, enfim, deixar seu gol. Debinha se impôs a uma adversária e cruzou. A camisa 16 desviou de pé esquerdo para ratificar a goleada por 5 a 0 da China. Uma estreia com moral para expor com quais trunfos o Brasil chega na disputa pelo ouro do futebol feminino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

