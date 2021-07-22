Uma estreia olímpica insana de Richarlison em apenas 45 minutos no Japão

Antes da Olimpíada começar, Richarlison fez uma exigência ao treinador André Jardine: "só" iria para o Japão caso a camisa 10 fosse dele. Em apenas 45 minutos de bola rolando ele respondeu porque queria usar a icônica camisa amarelinha. Em uma das melhores exibições da carreira, o capixaba de Nova Venécia fez três gols na Alemanha na partida desta quinta-feira (22) e mostrou estar tão afiado como uma espada samurai.
O craque veneciano é uma das estrelas brasileiras no time que vai em busca segundo ouro olímpico. A fase é tão boa do Pombo que ele se tornou o primeiro jogador brasileiro a fazer três gols em uma estreia pela seleção. Calma que está só começando.
