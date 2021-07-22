Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  Olimpíadas
  • Uma estreia olímpica insana de Richarlison em apenas 45 minutos no Japão
Pombo imparável

Uma estreia olímpica insana de Richarlison em apenas 45 minutos no Japão

Dono da camisa 10, o capixaba foi protagonista absoluto no primeiro tempo contra a Alemanha e mostrou que está com fome para colocar a medalha de ouro no pescoço

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 09:25

Murilo Cuzzuol

Richarlison fez três gols só no primeiro tempo da estreia do Brasil contra a Alemanha nos Jogos de Tóquio Crédito: Julio Cesar Guimarães/COB
Antes da Olimpíada começar, Richarlison fez uma exigência ao treinador André Jardine: "só" iria para o Japão caso a camisa 10 fosse dele. Em apenas 45 minutos de bola rolando ele respondeu porque queria usar a icônica camisa amarelinha. Em uma das melhores exibições da carreira, o capixaba de Nova Venécia fez três gols na Alemanha na partida desta quinta-feira (22) e mostrou estar tão afiado como uma espada samurai.  
O craque veneciano é uma das estrelas brasileiras no time que vai em busca segundo ouro olímpico. A fase é tão boa do Pombo que ele se tornou o primeiro jogador brasileiro a fazer três gols em uma estreia pela seleção. Calma que está só começando. 
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Richarlison Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados