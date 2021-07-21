Capixaba Richarlison será titular na estreia do Brasil nas Olimpíadas

Para a partida, que será a reedição da final olímpica de 2016 - da qual o Brasil saiu vitorioso nos pênaltis - a escalação foi confirmada com: Santos; Daniel Alves, Diego Carlos, Nino e Guilherme Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho; Richarlison , Matheus Cunha e Antony. Daniel Alves, veterano da equipe aos 38 anos, deverá ser o capitão do Brasil.

Do time titular, Santos, Daniel Alves e Diego Carlos são os atletas acima dos 24 anos. O Comitê Olímpico Internacional (COI) permite que três jogadores com idade acima do limite (que, normalmente, é de 23 anos, mas foi alterada por conta da pandemia do coronavírus) sejam convocados por equipe. Dos atletas que vão iniciar a partida, oito já tiveram passagens pela seleção principal. Apenas Antony, Claudinho e Nino não tiveram a oportunidade.