Capixaba Richarlison será titular na estreia do Brasil nas Olimpíadas

O capixaba Richarlison foi confirmado como titular na estreia da seleção brasileira olímpica de futebol nas Olimpíadas de Tóquio. O técnico André Jardine conduziu um treinamento nesta quarta-feira (21) repetindo a escalação com o "Pombo" no ataque. A estreia do Brasil será na quinta-feira (22), contra a Alemanha, no estádio Internacional de Yokohama, onde os brasileiros sagraram-se campeões da Copa do Mundo de 2002 justamente sobre os alemães.
Para a partida, que será a reedição da final olímpica de 2016 - da qual o Brasil saiu vitorioso nos pênaltis - a escalação foi confirmada com: Santos; Daniel Alves, Diego Carlos, Nino e Guilherme Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho; Richarlison, Matheus Cunha e Antony. Daniel Alves, veterano da equipe aos 38 anos, deverá ser o capitão do Brasil.
Do time titular, Santos, Daniel Alves e Diego Carlos são os atletas acima dos 24 anos. O Comitê Olímpico Internacional (COI) permite que três jogadores com idade acima do limite (que, normalmente, é de 23 anos, mas foi alterada por conta da pandemia do coronavírus) sejam convocados por equipe. Dos atletas que vão iniciar a partida, oito já tiveram passagens pela seleção principal. Apenas Antony, Claudinho e Nino não tiveram a oportunidade.
Além da oportunidade como titular, Richarlison terá a responsabilidade de usar a 10 do Brasil. A FIFA divulgou a numeração dos atletas brasileiros no último dia 7 e o atacante do Everton-ING recebeu a histórica e pesada camisa. Na lista publicada pela entidade em seu site oficial, o zagueiro Gabriel Magalhães aparece com o número 4, mas o jogador foi cortado da relação por lesão. Para o seu lugar, Ricardo Graça, do Vasco, foi chamado.