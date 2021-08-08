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Carta aberta do Pombo

Richarlison pede investimento no esporte e revela ter vivido Olimpíadas ao máximo

O atacante que capixaba costuma se posicionar ao lado das causas sociais, divulgou uma mensagem franca para cobrar mais investimento no esporte e relatou a emoção sentida nos Jogos Olímpicos

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 00:11

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

08 ago 2021 às 00:11
Brasil vence a Espanha e fatura a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio
Richarlison foi medalha de ouro com a seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio Crédito: Vitor Jubini
Principal jogador na Seleção brasileira que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio,  Richarlison se posicionou para cobrar mais investimento no esporte brasileiro. Em uma carta publicada após a medalha no Japão, o atacante se colocou à disposição como "mais uma voz gritando bem alto para mudar essa situação". 
O capixaba carrega um histórico de envolvimento em questões sociais e costuma ser uma voz importante em vários momentos. Além de pedir investimentos, Richarlison também aproveitou para revelar que “viveu ao máximo as Olimpíadas”.
"Desde que eu cheguei aqui, acompanhei e vivi as Olimpíadas ao máximo. Assisti as competições, vibrei, torci, fiquei bravo com juiz, xinguei, me emocionei e, mais do que isso: conheci trajetórias lindas de seres humanos de muita luta e perseverança, atletas que chegaram ao auge de seus esportes com pouco ou nenhum tipo de apoio ou estrutura", escreveu o capixaba.
Brasil e Espanha decidem quem fica com o ouro olímpico no futebol
Brasil e Espanha decidem quem fica com o ouro olímpico no futebol Crédito: Vitor Jubini
"Acho que o momento é de começarmos a pensar em deixar para as futuras gerações um maior investimento em esporte, desde a escola até o profissional; e de melhorar as condições para que nossos atletas possam desempenhar o melhor possível e viver daquilo que amam fazer", seguiu.
O capixaba ainda destacou que o Brasil precisa reconhecer outros esportes além do futebol. "Passou da hora de nosso país entender que esporte não é só um cara chutando no gol ou enterrando a bola numa cesta: é bem-estar, saúde, disciplina e segurança. Nós levamos o nome do nosso país ao mais alto nível com muito orgulho, geramos exposição e rendimentos, além de representar nossa gente e nossa bandeira. Então, nada mais justo do que haver um retorno mais significativo".

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O capixaba reconheceu que, entre as modalidades, está em uma espécie de grupo privilegiado, já que o futebol conta com muito apoio. Mas pedindo desculpas por não ter o "lugar de fala", ele lembrou dos jogadores que estão longe dos holofotes, e também lutam contra condições precárias para sobreviver na modalidade.

Seleção Brasileira conquista ouro nas Olimpíadas de Tóquio

"Peço desculpas por falar a respeito sem lugar de fala. O futebol realmente é o esporte com maior investimento no país, com boas estruturas nos grandes clubes e transmissão em todas as plataformas. Mas não podemos viver eternamente em uma bolha, onde apenas alguns poucos se destacam, pois, dentro do nosso próprio esporte, mais de 90% dos jogadores no nosso país ralam todo dia por um salário-mínimo ou menos. E ainda há a disparidade para o futebol feminino, que é ainda maior, apesar de toda a trajetória de lutas e conquistas das meninas nos últimos anos. A partir de agora, gostaria de pedir licença a todos vocês para ser mais uma voz gritando bem alto para ajudar a mudar essa situação. Para que possamos dar a oportunidade às crianças, que hoje se inspiram nas nossas trajetórias, para que cheguem ao Olimpo do esporte."

Leia na íntegra:

Queridos atletas do Time Brasil, 

Gostaria de dividir algo com vocês e com o nosso povo. 

Pisar em solo olímpico é o grande sonho de todo atleta. Trazendo para a minha praia, o futebol, os jogadores da minha idade cresceram assistindo à luta da Seleção até chegar ao tão sonhado ouro. Foram anos e anos de tentativas, frustrações, derrotas, lágrimas, até aquele gol de pênalti do Neymar no Maracanã, em 2016. Por esse e diversos outros motivos, eu sempre quis estar aqui. 

O meu caminho foi barra pesada, como o da maioria dos meninos que sonham em jogar bola, e como muitos de vocês em seus esportes também. Tive uma infância difícil, vim de família humilde e tive que ralar um bocado para chegar aonde cheguei. Quantas vezes fecharam a porta na minha cara... Eu perdi a conta. Mas persisti, batalhei e consegui. Bom, acho que isso é comum a todos nós que estamos aqui no Japão. 

Por isso, desde que eu cheguei aqui, acompanhei e vivi as Olimpíadas ao máximo. Assisti as competições, vibrei, torci, fiquei bravo com juiz, xinguei, me emocionei e, mais do que isso: conheci trajetórias lindas de seres humanos de muita luta e perseverança, atletas que chegaram ao auge de seus esportes com pouco ou nenhum tipo de apoio ou estrutura. 

O resultado desse esforço quase sobre-humano de realizar os seus sonhos serão novas Rebecas, Rayssas, Alisons, Ana Marcelas, Heberts, Isaquias, Darlans, Thiagos, enfim... meninas e meninos que surgirão adiante só porque foram inspirados por cada um de vocês. Contudo, acho que o momento é de começarmos a pensar em deixar para as futuras gerações um maior investimento em esporte, desde a escola até o profissional; e de melhorar as condições para que nossos atletas possam desempenhar o melhor possível e viver daquilo que amam fazer. 

Passou da hora de nosso país entender que esporte não é só um cara chutando no gol ou enterrando a bola numa cesta: é bem-estar, saúde, disciplina e segurança. Nós levamos o nome do nosso país ao mais alto nível com muito orgulho, geramos exposição e rendimentos, além de representar nossa gente e nossa bandeira. Então, nada mais justo do que haver um retorno mais significativo. 

Peço desculpas por falar a respeito sem lugar de fala. O futebol realmente é o esporte com maior investimento no país, com boas estruturas nos grandes clubes e transmissão em todas as plataformas. Mas não podemos viver eternamente em uma bolha, onde apenas alguns poucos se destacam, pois, dentro do nosso próprio esporte, mais de 90% dos jogadores no nosso país ralam todo dia por um salário-mínimo ou menos. E ainda há a disparidade para o futebol feminino, que é ainda maior, apesar de toda a trajetória de lutas e conquistas das meninas nos últimos anos. 

A partir de agora, gostaria de pedir licença a todos vocês para ser mais uma voz gritando bem alto para ajudar a mudar essa situação. Para que possamos dar a oportunidade às crianças, que hoje se inspiram nas nossas trajetórias, para que cheguem ao Olimpo do esporte. 

Tenho muito orgulho de fazer parte disso e de ser conterrâneo de todos vocês! Obrigado por tudo e parabéns a todos atletas do Time Brasil! Vocês são verdadeiros heróis e campeões!

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