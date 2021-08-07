Hebert Conceição derrota ucraniano por nocaute e garante ouro no boxe

Hebert Conceição nocauteou ucraniano e conquistou a medalha de ouro Crédito: Wander Roberto/COB

O brasileiro Hebert Conceição conquistou, neste sábado (7), a medalha de ouro na categoria até 75kg do boxe. Ele venceu a decisão do ouro contra ucraniano Oleksandr Khyzniak, campeão mundial de 2017, por nocaute no terceiro assalto. O brasileiro perdeu os dois primeiros rounds, mas conseguiu derrubar o rival no terceiro para garantir o título.

Fã de Olodum, o pugilista entrou no ringue como fez durante toda a competição, ao som de "Madiba", música do grupo baiano que faz referência a um "nobre guerreiro".

"Sempre entro para lutar com esse grande hino porque no século 21 a gente ainda convive com casos de racismo", protestou o brasileiro.

Hebert Conceição derruba ucraniano, se emociona e conquista ouro no boxe Crédito: Wander Roberto/COB

Os Jogos de Tóquio já são históricos para o boxe do Brasil. Bia Ferreira luta neste domingo (8) e busca ser a primeira brasileira campeã olímpica no esporte.Nunca o país havia chegado em duas finais na mesma edição do evento. O único ouro brasileiro no boxe olímpico até então era de Robson Conceição, na Rio 2016.