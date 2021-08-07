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Olimpíadas

Hebert Conceição derrota ucraniano por nocaute e garante ouro no boxe

O brasileiro não foi bem nos dois primeiros rounds, mas consegue a vitória com golpe espetacular. É o segundo ouro da história da modalidade para o país, o segundo da Bahia.

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 03:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 ago 2021 às 03:45
Hebert Conceição nocauteou ucraniano e conquistou a medalha de ouro
Hebert Conceição nocauteou ucraniano e conquistou a medalha de ouro Crédito: Wander Roberto/COB
O brasileiro Hebert Conceição conquistou, neste sábado (7), a medalha de ouro na categoria até 75kg do boxe. Ele venceu a decisão do ouro contra ucraniano Oleksandr Khyzniak, campeão mundial de 2017, por nocaute no terceiro assalto. O brasileiro perdeu os dois primeiros rounds, mas conseguiu derrubar o rival no terceiro para garantir o título.
Fã de Olodum, o pugilista entrou no ringue como fez durante toda a competição, ao som de "Madiba", música do grupo baiano que faz referência a um "nobre guerreiro".
"Sempre entro para lutar com esse grande hino porque no século 21 a gente ainda convive com casos de racismo", protestou o brasileiro.
Hebert Conceição derruba ucraniano, se emociona e conquista ouro no boxe
Hebert Conceição derruba ucraniano, se emociona e conquista ouro no boxe Crédito: Wander Roberto/COB
Os Jogos de Tóquio já são históricos para o boxe do Brasil. Bia Ferreira luta neste domingo (8) e busca ser a primeira brasileira campeã olímpica no esporte.Nunca o país havia chegado em duas finais na mesma edição do evento. O único ouro brasileiro no boxe olímpico até então era de Robson Conceição, na Rio 2016.
Conceição é cria de um dos maiores nomes da modalidade, o ex-campeão mundial Luiz Dórea, fundador da Academia Champions, para quem "a Bahia é coração do boxe no Brasil".

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