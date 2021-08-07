Isaquias leva ouro na canoagem e conquista sua quarta medalha olímpica

Após bater na trave nos Jogos do Rio, Isaquias Queiroz conquistou o ouro na canoagem em Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB

Isaquias Queiroz não poderia sair das Olimpíadas de Tóquio-2020 com o "pescoço pelado", como costuma dizer. Perseguidor declarado de marcas e recordes, o único atleta brasileiro a conquistar três medalhas numa mesma edição dos Jogos, em 2016, chegou à quarta de sua carreira na noite desta sexta-feira (6, horário de Brasília), já sábado (7) no Japão, com o ouro na prova C1 1.000 metros da canoagem velocidade.

Com a conquista, ele se iguala ao número alcançado por Gustavo Borges (natação) e Serginho (vôlei) no ranking histórico de medalhistas brasileiros e fica atrás apenas dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, com cinco.

É OUROOOOOOOOO?



??É DE ISAQUIAS QUEIROZ, DA CANOAGEM VELOCIDADE

??É DE ISAQUIAS QUEIROZ, DO BRASIL



Isaquias fica em 1º na final da prova C1 1000m e conquista sua quarta medalha olímpica!



Brabo????#TimeBrasil #CanoeSprint #JogosOlimpicos #Tokyo2020



?Miriam Jeske/COB pic.twitter.com/fvin7VBtMI — Time Brasil (@timebrasil) August 7, 2021

O feito no Japão encerra um ciclo em que o atleta de 27 anos ampliou seu currículo de conquistas, viveu como protagonista do esporte olímpico brasileiro após o feito no Rio de Janeiro e também precisou lidar com a perda do seu grande mentor na carreira.

O técnico espanhol Jesús Morlán, que chegou ao Brasil em 2013 e guiou os três pódios da canoagem velocidade do país há cinco anos, morreu em novembro de 2018, aos 52, vítima de um câncer no cérebro.