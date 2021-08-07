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Olimpíadas

Isaquias leva ouro na canoagem e conquista sua quarta medalha olímpica

Com a conquista, ele se iguala ao número alcançado por Gustavo Borges (natação) e Serginho (vôlei) no ranking histórico de medalhistas brasileiros

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 00:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 ago 2021 às 00:15
Olimpíadas
Após bater na trave nos Jogos do Rio, Isaquias Queiroz conquistou o ouro na canoagem em Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB
Isaquias Queiroz não poderia sair das Olimpíadas de Tóquio-2020 com o "pescoço pelado", como costuma dizer. Perseguidor declarado de marcas e recordes, o único atleta brasileiro a conquistar três medalhas numa mesma edição dos Jogos, em 2016, chegou à quarta de sua carreira na noite desta sexta-feira (6, horário de Brasília), já sábado (7) no Japão, com o ouro na prova C1 1.000 metros da canoagem velocidade.
Com a conquista, ele se iguala ao número alcançado por Gustavo Borges (natação) e Serginho (vôlei) no ranking histórico de medalhistas brasileiros e fica atrás apenas dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, com cinco.
O feito no Japão encerra um ciclo em que o atleta de 27 anos ampliou seu currículo de conquistas, viveu como protagonista do esporte olímpico brasileiro após o feito no Rio de Janeiro e também precisou lidar com a perda do seu grande mentor na carreira.
O técnico espanhol Jesús Morlán, que chegou ao Brasil em 2013 e guiou os três pódios da canoagem velocidade do país há cinco anos, morreu em novembro de 2018, aos 52, vítima de um câncer no cérebro.

Isaquias Queiroz se emociona no pódio ao receber medalha de ouro

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