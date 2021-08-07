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Olimpíadas

Final do futebol é prato principal neste sábado (7) em Tóquio; veja agenda

Comandado por Richarlison, seleção brasileira tem a chance de conquistar o bi campeonato olímpico; disputa de bronze no vôlei e final do boxe também são atração

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 22:09

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 ago 2021 às 22:09
Brasil vence o México e segue para final do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio
Brasil enfrenta a Espanha na final do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio Crédito: Vitor Jubini
O sábado (7) das Olimpíadas de Tóquio é garantia de emoção para o Brasil. Simplesmente todas as modalidades que contam com atletas brasileiros tem disputas de medalhas: bronze no vôlei e finais no hipismo, futebol, boxe e maratona agitam o dia de competições. Haja coração! A agenda completa, A Gazeta traz aqui pra você. Confira abaixo:
Brasil perde para Comitê Olímpico da Rússia no vôlei masculino e irá disputar a medalha de bronze
Brasil perdeu para Comitê Olímpico da Rússia no vôlei masculino e vai disputar a medalha de bronze Crédito: Wander Roberto/COB

VÔLEI

Brasil x Argentina - Masculino, disputa do bronze
  • 1h30
Hebert Conceição vence na semi e leva Brasil à 2ª final no boxe
Hebert Conceição venceu na semi e levou Brasil à 2ª final no boxe Crédito: Breno Barros/rededoesporte.gov.br

BOXE

Hebert Conceição x Oleksandr Khyzhniak (UCR) - Masculino, FINAL
  • 2h45
Olimpíadas
O Time Brasil de Hipismo Saltos, formado por Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Rodrigo Pessoa, ficou em 8º lugar na classificatória e vai lutar pela medalha neste sábado, às 7h Crédito: Júlio César Guimarães/COB

HIPISMO

Saltos por equipes - Misto, FINAL
  • 7h
Richarlison mostrou raça na partida entre Brasil e México nas Olimpíadas
Richarlison é quem comanda o ataque da seleção brasileira em Tóquio Crédito: Vitor Jubini

FUTEBOL

Brasil x Espanha - Masculino, FINAL
  • 8h30

ATLETISMO

Maratona - Masculino, FINAL
  • 19h

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