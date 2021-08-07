Final do futebol é prato principal neste sábado (7) em Tóquio; veja agenda

O sábado (7) das Olimpíadas de Tóquio é garantia de emoção para o Brasil. Simplesmente todas as modalidades que contam com atletas brasileiros tem disputas de medalhas: bronze no vôlei e finais no hipismo, futebol, boxe e maratona agitam o dia de competições. Haja coração! A agenda completa, A Gazeta traz aqui pra você. Confira abaixo:
VÔLEI
Brasil x Argentina - Masculino, disputa do bronze
- 1h30
BOXE
Hebert Conceição x Oleksandr Khyzhniak (UCR) - Masculino, FINAL
- 2h45
HIPISMO
Saltos por equipes - Misto, FINAL
- 7h
FUTEBOL
Brasil x Espanha - Masculino, FINAL
- 8h30
ATLETISMO
Maratona - Masculino, FINAL
- 19h