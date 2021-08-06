Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Érica Sena é punida na última volta e perde o bronze na marcha atlética em Tóquio
Na reta final

Érica Sena é punida na última volta e perde o bronze na marcha atlética em Tóquio

A poucos metros para cruzar a linha de chegada, no momento em que aumentava o ritmo para buscar a prata, a brasileira foi penalizada com a terceira advertência que obrigou a marchadora a fazer uma parada de dois minutos

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 10:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 ago 2021 às 10:33
Olimpíadas
Erica Sena estava em 3° até o quilômetro final, quando recebeu uma punição de 2 minutos. Crédito: Wander Roberto/COB
Érica Sena viveu nesta sexta-feira uma das maiores frustrações de um atleta brasileiro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela estava perto de ganhar o bronze na marcha atlética feminina dos 20 km, mas recebeu a terceira advertência nos metros finais da prova, teve de parar por dois minutos, e terminou o percurso na 11ª colocação, com o tempo de 1h31min39, perdendo o terceiro lugar para a chinesa Hong Liu, que marcou 1h29min57.
O ouro foi para Antonella Palmisano, da Itália (1h29min12), país que também venceu a prova masculina na quinta-feira, e a prata ficou com a colombiana Lorena Sandra (1h29min37). Érica fez uma excelente prova, esteve durante quase todo o percurso no pelotão da frente e chegou a liderar em alguns momentos. Na reta final, acelerou as passadas e passou a chinesa com a qual disputava o terceiro lugar.

Veja Também

Com recorde de 5 mil novos casos, Tóquio tem aumento de covid-19 nos Jogos

Tandara é cortada das Olimpíadas após suspeita de violação de regra antidoping

Bastidores: organização é traço japonês nas Olimpíadas de Tóquio

No entanto, a poucos metros para cruzar a linha de chegada, no momento em que aumentava o ritmo para buscar a prata, a brasileira foi penalizada com a terceira advertência que obrigou a marchadora a fazer uma parada de dois minutos e a tirou do pódio.
Na marcha atlética, o competidor não pode tirar os dois pés do chão. Quando um sai do solo, o outro começa o movimento e o joelho da perna que dá a passada não pode ser flexionado até que o movimento seja realizado por completo. Vários juízes ficam espalhados ao longo do percurso para aplicar as eventuais advertências. A terceira sanção obriga o atleta a parar por dois minutos.
A pernambucana concluiu os 20 km na 11ª colocação e chorou bastante depois de cruzar a linha de chegada, frustrada com o que havia acontecido. Muito chateada, ela não quis falar com os jornalistas após a prova realizada na cidade de Sapporo, distante mais de 800 km de Tóquio. A cidade recebeu a disputa porque tem um clima um pouco mais ameno do que a capital japonesa. Ainda assim, fez muito calor durante a marcha atlética.
Érica é a melhor marchadora da história do Brasil, com várias conquistas importantes. Foi sexta colocada no Mundial de Beijing, quarta nos Mundiais de Londres-2017 e de Doha-2019 e sétima nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, além de medalhista em Jogos pan-americanos. Neste ano, em março, a poucos meses da Olimpíada, obteve a melhor marca sul-americana dos 35 km na marcha atlética.
Érica, de 36 anos, é treinada pelo marido, o equatoriano Andrés Chocho, recordista sul-americano dos 50 km da marcha, e mora em Cuenca, no Equador. A brasileira disputou a sua segunda edição de Jogos Olímpicos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados