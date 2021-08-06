Tandara é cortada das Olimpíadas após suspeita de violação de regra antidoping

Flagrada no exame de doping, Tandara está suspensa preventivamente da sequência dos Jogos olímpicos Crédito: Reuters

A oposta da seleção brasileira feminina de vôlei Tandara Caixeta, 32, está cortada das Olimpíadas de Tóquio-2020 e retornará ao Brasil nesta sexta-feira (6). O COB (Comitê Olímpico do Brasil) informou na noite desta quinta (5) que recebeu uma notificação da través da ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem) sobre a suspensão provisória da atleta por potencial violação de regra antidoping.

A nota não especifica qual seria a violação. O teste, de acordo com o COB, foi realizado em um período fora de competição, no centro de treinamento da modalidade em Saquarema, no dia 7 de julho.

A seleção disputa uma vaga na decisão dos Jogos de Tóquio às 9h desta sexta (6), horário de Brasília, diante da Coreia do Sul.