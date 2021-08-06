Isaquias Queiroz avança direto à semifinal do C1 1000 m em Tóquio

Isaquias Queiroz se classificou de forma direta à semifinal na prova do C1 1000 metros (m) da canoagem de velocidade na Olimpíada de Tóquio (Japão) ao vencer a 2ª bateria na 1ª posição com o tempo de 3min59s894, na noite desta quinta-feira (5) no Canal Sea Forest.

Quem também caiu na água foi Jacky Godmann, que finalizou a 3ª bateria em 4º lugar, com o tempo de 4min24s732. Assim, ele terá que disputar uma das três baterias das quartas de final. A prova do brasileiro acontece ainda na noite desta quinta-feira a partir das 23h35. Seguem à semifinal apenas os dois primeiros de cada bateria.