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Sobrando

Isaquias Queiroz avança direto à semifinal do C1 1000 m em Tóquio

A semifinal ocorre na noite da próxima sexta-feira (6), a partir das 21h44 (horário de Brasília). Brasileiro chegou muito à frente dos rivais e chega forte na briga por medalha

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 23:06

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

05 ago 2021 às 23:06
Olimpíadas
Isaquias Queiroz sobrou na bateria e avançou com ampla vantagem Crédito: /Maxim Shemetov/Reuters
Isaquias Queiroz se classificou de forma direta à semifinal na prova do C1 1000 metros (m) da canoagem de velocidade na Olimpíada de Tóquio (Japão) ao vencer a 2ª bateria na 1ª posição com o tempo de 3min59s894, na noite desta quinta-feira (5) no Canal Sea Forest.

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A semifinal ocorre na noite da próxima sexta-feira (6), a partir das 21h44 (horário de Brasília).
Quem também caiu na água foi Jacky Godmann, que finalizou a 3ª bateria em 4º lugar, com o tempo de 4min24s732. Assim, ele terá que disputar uma das três baterias das quartas de final. A prova do brasileiro acontece ainda na noite desta quinta-feira a partir das 23h35. Seguem à semifinal apenas os dois primeiros de cada bateria.

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