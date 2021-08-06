Reveja live do pré-jogo de Brasil e Espanha pela final das Olimpíadas

O jogo será uma parada dura. A Espanha tem seis jogadores que atuaram na Eurocopa neste ano, dentre eles Pedri, meio campista do Barcelona e que foi eleito melhor jogador jovem da competição. O Brasil apostará na força do ataque, comandado pelo nosso Pombo de Nova Venécia e que tem nomes como Matheus Cunha e Anthony como destaques.