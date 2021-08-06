Reveja live do pré-jogo de Brasil e Espanha pela final das Olimpíadas

O Brasil enfrentará a Espanha na grande final do futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio neste sábado (7), no Yokohama Stadium, a partir das 8h30. A partida, além de representar a chance do bi campeonato olímpico para a seleção brasileira, é também a principal oportunidade de medalha para o Espírito Santo, com o capixaba Richarlison.
O jogo será uma parada dura. A Espanha tem seis jogadores que atuaram na Eurocopa neste ano, dentre eles Pedri, meio campista do Barcelona e que foi eleito melhor jogador jovem da competição. O Brasil apostará na força do ataque, comandado pelo nosso Pombo de Nova Venécia e que tem nomes como Matheus Cunha e Anthony como destaques.
E se tem capixaba, nossos correspondentes olímpicos estão em cima do lance. Filipe Souza e Vitor Jubini fizeram a análise deste clássico do futebol mundial e que ganhará mais um capítulo em Tóquio. A conversa, que foi ao ar nas redes sociais de A Gazeta, nosso internauta pode conferir aqui. Veja abaixo: