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Expectativa

Reveja live do pré-jogo de Brasil e Espanha pela final das Olimpíadas

Filipe Souza e Vitor Jubini analisaram os elencos, as trajetórias e estilo de jogo dos dois times, que se enfrentam neste sábado (7), às 8h30, pela final do futebol

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 21:45

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 ago 2021 às 21:45
Correspondentes olímpicos de A Gazeta falaram sobre as expectativas da final do futebol entre Brasil e Espanha
Correspondentes olímpicos de A Gazeta falaram sobre as expectativas da final do futebol entre Brasil e Espanha Crédito: Reprodução/A Gazeta
O Brasil enfrentará a Espanha na grande final do futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio neste sábado (7), no Yokohama Stadium, a partir das 8h30. A partida, além de representar a chance do bi campeonato olímpico para a seleção brasileira, é também a principal oportunidade de medalha para o Espírito Santo, com o capixaba Richarlison.
O jogo será uma parada dura. A Espanha tem seis jogadores que atuaram na Eurocopa neste ano, dentre eles Pedri, meio campista do Barcelona e que foi eleito melhor jogador jovem da competição. O Brasil apostará na força do ataque, comandado pelo nosso Pombo de Nova Venécia e que tem nomes como Matheus Cunha e Anthony como destaques.
E se tem capixaba, nossos correspondentes olímpicos estão em cima do lance. Filipe Souza e Vitor Jubini fizeram a análise deste clássico do futebol mundial e que ganhará mais um capítulo em Tóquio. A conversa, que foi ao ar nas redes sociais de A Gazeta, nosso internauta pode conferir aqui. Veja abaixo:

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